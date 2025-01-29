Опубліковано системні вимоги гри Assassin’s Creed Shadows29.01.25
Компанія Ubisoft поділилася повними системними вимогами для свого нового екшену Assassin Creed Shadows, дія якого розгортається у феодальній Японії. Ubisoft надала детальну таблицю конфігурацій, що охоплює широкий спектр продуктивності. На мінімальних і середніх налаштуваннях гра доступна навіть на застарілих системах, але для того, щоб побачити гру у всій красі, буде потрібна потужна конфігурація.
Реліз гри Assassin Creed Shadows за ідеєю відбудеться 20 березня 2025 для ПК, PlayStation 5 і Xbox Series.
Системні вимоги Assassin’s Creed Shadows
для 1080p/30 fps та вибіркове трасування променів
- ОС: Windows 10 або 11
- Процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 3600
- Оперативна пам’ять: 16 ГБ у двоканальному режимі
- Відеокарта: GeForce GTX 1070, Radeon RX 5700 або Intel Arc A580
- Місце на диску: невідомо, чи рекомендується SSD
- DirectX 12
для 1080p/60 fps та вибіркове трасування променів
- ОС: Windows 10 або 11
- Процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600X
- Оперативна пам’ять: 16 ГБ у двоканальному режимі
- Відеокарта: GeForce RTX 3060 Ti, Radeon RX 6700 XT або Intel Arc B580
- Місце на диску: невідомо, чи рекомендується SSD
- DirectX 12
для 1440p/60 fps та вибіркове трасування променів
- ОС: Windows 10 або 11
- Процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600X
- Оперативна пам’ять: 16 ГБ у двоканальному режимі
- Відеокарта: GeForce RTX 3080 або Radeon RX 6800 XT
- Місце на диску: невідомо, чи рекомендується SSD
- DirectX 12
для 4K/60 fps та вибіркове трасування променів
- ОС: Windows 10 або 11
- Процесор: Intel Core i5-12700K або AMD Ryzen 7 5800X3D
- Оперативна пам’ять: 16 ГБ у двоканальному режимі
- Відеокарта: GeForce RTX 4070 Ti Super або Radeon RX 7900 XT
- Місце на диску: невідомо, чи рекомендується SSD
- DirectX 12
для 1080/30 fps та стандартне трасування променів
- ОС: Windows 10 або 11
- Процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 3600
- Оперативна пам’ять: 16 ГБ у двоканальному режимі
- Відеокарта: GeForce RTX 2070, Radeon RX 6700 XT або Intel Arc B580
- Місце на диску: невідомо, чи рекомендується SSD
- DirectX 12
для 1440p/60 fps та стандартне трасування променів
- ОС: Windows 10 або 11
- Процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600X
- Відеокарта: GeForce RTX 4070 Super або Radeon RX 7800 XT
- Місце на диску: невідомо, чи рекомендується SSD
- DirectX 12
для 1440p/60 fps та розширене трасування променів
- ОС: Windows 10 або 11
- Процесор: Intel Core i7-13700K або AMD Ryzen 7 7800X3D
- Відеокарта: GeForce RTX 4080
- Місце на диску: невідомо, чи рекомендується SSD
- DirectX 12
для 4K/60 fps та максимальне трасування променів
- ОС: Windows 10 або 11
- Процесор: Intel Core i7-13700K або AMD Ryzen 7 7800X3D
- Відеокарта: GeForce RTX 4090
- Місце на диску: невідомо, чи рекомендується SSD
- DirectX 12
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