Опубліковано системні вимоги гри Assassin’s Creed Shadows

Компанія Ubisoft поділилася повними системними вимогами для свого нового екшену Assassin Creed Shadows, дія якого розгортається у феодальній Японії. Ubisoft надала детальну таблицю конфігурацій, що охоплює широкий спектр продуктивності. На мінімальних і середніх налаштуваннях гра доступна навіть на застарілих системах, але для того, щоб побачити гру у всій красі, буде потрібна потужна конфігурація.

Реліз гри Assassin Creed Shadows за ідеєю відбудеться 20 березня 2025 для ПК, PlayStation 5 і Xbox Series.

Системні вимоги Assassin’s Creed Shadows

для 1080p/30 fps та вибіркове трасування променів

ОС: Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 3600

Оперативна пам’ять: 16 ГБ у двоканальному режимі

Відеокарта: GeForce GTX 1070, Radeon RX 5700 або Intel Arc A580

Місце на диску: невідомо, чи рекомендується SSD

DirectX 12

для 1080p/60 fps та вибіркове трасування променів

ОС: Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600X

Оперативна пам’ять: 16 ГБ у двоканальному режимі

Відеокарта: GeForce RTX 3060 Ti, Radeon RX 6700 XT або Intel Arc B580

Місце на диску: невідомо, чи рекомендується SSD

DirectX 12

для 1440p/60 fps та вибіркове трасування променів

ОС: Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600X

Оперативна пам’ять: 16 ГБ у двоканальному режимі

Відеокарта: GeForce RTX 3080 або Radeon RX 6800 XT

Місце на диску: невідомо, чи рекомендується SSD

DirectX 12

для 4K/60 fps та вибіркове трасування променів

ОС: Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i5-12700K або AMD Ryzen 7 5800X3D

Оперативна пам’ять: 16 ГБ у двоканальному режимі

Відеокарта: GeForce RTX 4070 Ti Super або Radeon RX 7900 XT

Місце на диску: невідомо, чи рекомендується SSD

DirectX 12

для 1080/30 fps та стандартне трасування променів

ОС: Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 3600

Оперативна пам’ять: 16 ГБ у двоканальному режимі

Відеокарта: GeForce RTX 2070, Radeon RX 6700 XT або Intel Arc B580

Місце на диску: невідомо, чи рекомендується SSD

DirectX 12

для 1440p/60 fps та стандартне трасування променів

ОС: Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600X

Відеокарта: GeForce RTX 4070 Super або Radeon RX 7800 XT

Місце на диску: невідомо, чи рекомендується SSD

DirectX 12

для 1440p/60 fps та розширене трасування променів

ОС: Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i7-13700K або AMD Ryzen 7 7800X3D

Відеокарта: GeForce RTX 4080

Місце на диску: невідомо, чи рекомендується SSD

DirectX 12

для 4K/60 fps та максимальне трасування променів

ОС: Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i7-13700K або AMD Ryzen 7 7800X3D

Відеокарта: GeForce RTX 4090

Місце на диску: невідомо, чи рекомендується SSD

DirectX 12