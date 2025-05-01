Oppo A5 Pro с защитой MIL-STD и батареей 5 800 мАч стоит 8 500 грн в Украине01.05.25
В Украине стартовали продажи бюджетного смартфона Oppo A5 Pro, привлекающего внимание расширенными возможностями защиты. Устройство имеет сертификацию IP69, IP68 и IP66. Смартфон поддерживает даже съемку под водой.
Oppo A5 Pro получил 6,67-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1604×720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью до 1000 нит. Экран поддерживает управление в перчатках благодаря технологии Glove Touch.
Среди технических характеристик – процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2 (4G), 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопитель объемом 128 или 256 ГБ стандарта UFS 2.2. Поддерживается установка карты памяти.
Основная камера смартфона состоит из двух модулей: главный на 50 Мп с автофокусом и светосилой f/1.8, а также дополнительный портретный на 2 Мп. Фронтальная камера на 8 Мп находится в круглой вырезке дисплея.
Модель оборудована аккумулятором емкостью 5800 мАч и поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 45 Вт. Также заявлена совместимость с протоколами PD. По данным производителя, зарядка до 30% занимает 19 минут. Имеются встроенные стереодинамики.
Смартфон работает под управлением ColorOS 15 и включает в себя набор функций на базе искусственного интеллекта. GameBoost оптимизирует частоту кадров для стабильного игрового процесса, BeaconLink и улучшение сигнала II направлены на поддержку связи, а функция LivePhoto позволяет записать полторы секунды до и после снимка — впервые для этого сегмента. Дополнительные инструменты на основе ИИ позволяют редактировать фото, убирать блики, повышать четкость, уменьшать размытие и вырезать объекты.
Oppo A5 Pro представлен в двух цветах: «Шоколадное мокко» (Mocha Brown) и «Оливково-зеленый» (Olive Green). Толщина корпуса составляет 7,76 мм для Mocha Brown и 7,86 мм для Olive Green, вес – 194 г и 195 г соответственно.
Стоимость версии с 8+128 ГБ составляет 8499 грн., а модификация с 8+256 ГБ обойдется в 9299 грн.
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