Oppo A5 Pro із захистом MIL-STD та батареєю 5 800 мАг коштує 8 500 грн в Україні

В Україні стартував продаж бюджетного смартфона Oppo A5 Pro, який привертає увагу розширеними можливостями захисту. Пристрій має сертифікацію IP69, IP68 та IP66. Смартфон навіть підтримує зйомку під водою.

Oppo A5 Pro отримав 6,67-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю 1604х720 пікселів, частотою оновлення 90 Гц і максимальною яскравістю до 1000 нит. Екран підтримує керування в рукавичках завдяки технології Glove Touch.

Серед технічних характеристик – процесор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2 (4G), 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та накопичувач об’ємом 128 або 256 ГБ стандарту UFS 2.2. Підтримується встановлення картки пам’яті.

Основна камера смартфона складається з двох модулів: головний на 50 Мп з автофокусом та світлосилою f/1.8, а також додатковий портретний на 2 Мп. Фронтальна камера на 8 Мп знаходиться у круглій вирізці дисплея.

Модель обладнана акумулятором ємністю 5800 мАг та підтримує швидку зарядку SUPERVOOC потужністю 45 Вт. Також заявлено сумісність із протоколами PD. За даними виробника, зарядка до 30% займає 19 хвилин. Є вбудовані стереодинаміки.

Смартфон працює під управлінням ColorOS 15 і включає набір функцій на базі штучного інтелекту. GameBoost оптимізує частоту кадрів для стабільного ігрового процесу, BeaconLink та покращення сигналу II спрямовані на підтримку зв’язку, а функція LivePhoto дозволяє записати півтори секунди до та після знімка – вперше для цього сегменту. Додаткові інструменти на основі ІІ дозволяють редагувати фото, прибирати відблиски, підвищувати чіткість, зменшувати розмиття та вирізати об’єкти.

Oppo A5 Pro представлений у двох кольорах: “Шоколадне мокко” (Mocha Brown) та “Оливково-зелений” (Olive Green). Товщина корпусу складає 7,76 мм для Mocha Brown та 7,86 мм для Olive Green, вага – 194 г та 195 г відповідно.

Вартість версії з 8+128 ГБ складає 8499 грн., а модифікація з 8+256 ГБ коштуватиме 9299 грн.