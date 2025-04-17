Оплатить штраф ТЦК в Резерв+ можно будет со скидкой 50 %17.04.25
Как со штрафами за превышение скорости на камеру… Летом в приложении «Резерв+» появится новая функция, связанная с оплатой штрафов за нарушение правил воинского учета. Теперь можно будет погасить такой штраф с 50-процентной скидкой. А военнослужащим, на которых все еще числится штраф, его и вовсе аннулируют — платить не придется.
Такая возможность появилась после подписания президентом Владимиром Зеленским закона №4316-IX от 13 марта 2025 года. Документ вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, регулируя порядок добровольной уплаты штрафов.
Механизм будет работать так:
Военнообязанный подает заявление через приложение «Резерв+», в котором признает нарушение. После этого в системе появляется официальное постановление о штрафе. Оплатить его можно прямо в приложении, используя указанные реквизиты. Система автоматически зафиксирует, что штраф погашен.
Важно учитывать срок: на оплату штрафа со скидкой в 50% отводится 20 дней с момента вынесения постановления. Если не успеть — придется платить полную сумму.
Кроме того, разработчики приложения «Резерв+» активно работают над внедрением новых функций, призванных упростить процедуры для военнообязанных граждан Украины. Одним из ключевых нововведений станет автоматическая постановка на учет в территориальных центрах комплектования (ТЦК) при смене места регистрации.
Функция позволит пользователям приложения «Резерв+» избежать необходимости личного посещения ТЦК, что в настоящее время требует записи в проблемную электронную очередь и значительных временных затрат. Благодаря нововведению, нагрузка на работников ТЦК также будет снижена.
Кроме того, Минобороны разрабатывает возможность автоматической постановки на учет и подачи заявки на отсрочку через приложение. Эта функция будет особенно полезна многодетным родителям и студентам очной формы обучения, получающим первое высшее образование. Ожидается, что данная возможность станет доступной уже осенью этого года.
Также в планах Минобороны – введение функции цифрового рекрутинга, которая позволит пользователям выбирать желаемые должности в Вооруженных Силах Украины.
16 августа Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации (постановление №560). Эти изменения касаются проверки подлинности повесток, выданных Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
Согласно новым правилам, повестки, сформированные через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг», будут содержать уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода. Этот код позволит быстро проверить всю информацию, указанную в повестке.
Военнообязанные смогут проверить действительность повестки через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста, доступ к которому будет осуществляться через мобильное приложение «Резерв+». Это приложение, по заявлению Министерства обороны Украины, является официальным инструментом для военнообязанных. Правительство также установило юридический статус повесток как на бумажных бланках, так и тех, что сформированы с помощью реестра «Оберіг».
Кроме того, постановление урегулировало порядок определения адреса для отправки повестки резервистам и военнообязанным, которые обновили свои персональные данные после завершения 60-дневного срока, отведенного законодательством для уточнения учетных данных.
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Оплатить штраф ТЦК в Резерв+ можно будет со скидкой 50 % события в Украине
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