Сплатити штраф ТЦК у Резерв+ можна буде зі знижкою 50%17.04.25
Як зі штрафами за перевищення швидкості на камеру… Влітку у додатку «Резерв+» з’явиться нова функція, пов’язана із сплатою штрафів за порушення правил військового обліку. Тепер можна буде погасити такий штраф із 50-відсотковою знижкою. А військовослужбовцям, на яких все ще штраф, його взагалі анулюють — платити не доведеться.
Така нагода з’явилася після підписання президентом Володимиром Зеленським закону №4316-IX від 13 березня 2025 року. Документ вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, регулюючи порядок добровільної сплати штрафів.
Механізм працюватиме так:
Військовообов’язаний подає заяву через додаток «Резерв+», у якому визнає порушення. Після цього в системі з’являється офіційна ухвала про штраф. Сплатити його можна прямо у додатку, використовуючи вказані реквізити. Система автоматично зафіксує, що штраф погашено.
Важливо враховувати термін: на сплату штрафу зі знижкою в 50% відводиться 20 днів із моменту винесення постанови. Якщо не встигнути, доведеться платити повну суму.
Крім того, розробники програми «Резерв+» активно працюють над впровадженням нових функцій, покликаних спростити процедури для військовозобов’язаних громадян України.Одним із ключових нововведень стане автоматична постановка на облік у територіальних центрах комплектування (ТЦК) при зміні місця реєстрації.
Функція дозволить користувачам програми «Резерв+» уникнути необхідності особистого відвідування ТЦК, що наразі потребує запису в проблемну електронну чергу та значних часових витрат. Завдяки нововведенню навантаження на працівників ТЦК також буде знижено.
Крім того, Міноборони розробляє можливість автоматичної постановки на облік та подання заявки на відстрочку через додаток. Ця функція особливо корисна багатодітним батькам і студентам очної форми навчання, які отримують першу вищу освіту. Очікується, що ця можливість стане доступною вже восени цього року.
Також у планах Міноборони –запровадження функції цифрового рекрутингу, яка дозволить користувачам обирати бажані посади у Збройних Силах України.
16 серпня Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку проведення призову. Ці зміни стосуються перевірки справжності повісток, виданих Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).
Згідно з новими правилами, повістки, сформовані через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», матимуть унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Цей код дозволить швидко перевірити всю інформацію, вказану на порядку денному.
Військовозобов’язані зможуть перевірити дійсність повістки через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста, доступ до якого здійснюватиметься через мобільний додаток «Резерв+». Ця програма, за заявою Міністерства оборони України, є офіційним інструментом для військовозобов’язаних. Уряд також встановив юридичний статус повісток як на паперових бланках, так і на тих, що сформовані за допомогою реєстру «Оберіг».
Крім того, ухвала врегулювала порядок визначення адреси для відправки повістки резервістам та військовозобов’язаним, які оновили свої персональні дані після завершення 60-денного терміну, відведеного законодавством для уточнення облікових даних.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
У Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 однаково гарні дисплеї, великі акумулятори, є підтримка оновлень софту протягом 6 років. Розкажемо докладніше, чим ще вони цікаві.
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Сплатити штраф ТЦК у Резерв+ можна буде зі знижкою 50% події в Україні
Військовообов’язаний подає заяву через додаток «Резерв+», у якому визнає порушення. Після цього в системі з’являється офіційна ухвала про штраф
Xiaomi Smart Camera 4 має функцію нічного бачення та штучний інтелект, звісно Xiaomi камера
Xiaomi Smart Camera 4 оснащена чіпом штучного інтелекту 1T, завдяки якому можливе автоматичне розпізнавання та відстеження руху
Сплатити штраф ТЦК у Резерв+ можна буде зі знижкою 50%
Netflix додала пошук фільмів та серіалів за зразковим описом
Mazda MX-5 отримає 2,5 л двигун та механічну КПП
Система штучного інтелекту Palantir прийняла на озброєння в НАТО
Anker Zolo – недорога бездротова зарядка з магнітним кріпленням
Asus ROG Strix XG32UCG та XG248Q5G-P – монітори з частотою до 610 Гц та підтримкою FreeSync з G-Sync
Nvidia GeForce RTX 5060 та RTX 5060 Ti – офіційно представлені. Ціни від $299 та $379
Смартфони Redmi Note 14 Pro, Poco M5s, Poco X7 Pro, Poco X6 Pro пропонуються зі знижками
Asus ROG Strix SCAR 2025 – представлені перші в Україні ігрові ноутбуки з GeForce RTX 5090
Тарифи Трампа не поширяться на смартфони та комп’ютери