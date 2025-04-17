Сплатити штраф ТЦК у Резерв+ можна буде зі знижкою 50%

Як зі штрафами за перевищення швидкості на камеру… Влітку у додатку «Резерв+» з’явиться нова функція, пов’язана із сплатою штрафів за порушення правил військового обліку. Тепер можна буде погасити такий штраф із 50-відсотковою знижкою. А військовослужбовцям, на яких все ще штраф, його взагалі анулюють — платити не доведеться.

Така нагода з’явилася після підписання президентом Володимиром Зеленським закону №4316-IX від 13 березня 2025 року. Документ вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, регулюючи порядок добровільної сплати штрафів.

Механізм працюватиме так:

Військовообов’язаний подає заяву через додаток «Резерв+», у якому визнає порушення. Після цього в системі з’являється офіційна ухвала про штраф. Сплатити його можна прямо у додатку, використовуючи вказані реквізити. Система автоматично зафіксує, що штраф погашено.

Важливо враховувати термін: на сплату штрафу зі знижкою в 50% відводиться 20 днів із моменту винесення постанови. Якщо не встигнути, доведеться платити повну суму.

Крім того, розробники програми «Резерв+» активно працюють над впровадженням нових функцій, покликаних спростити процедури для військовозобов’язаних громадян України.Одним із ключових нововведень стане автоматична постановка на облік у територіальних центрах комплектування (ТЦК) при зміні місця реєстрації.

Функція дозволить користувачам програми «Резерв+» уникнути необхідності особистого відвідування ТЦК, що наразі потребує запису в проблемну електронну чергу та значних часових витрат. Завдяки нововведенню навантаження на працівників ТЦК також буде знижено.

Крім того, Міноборони розробляє можливість автоматичної постановки на облік та подання заявки на відстрочку через додаток. Ця функція особливо корисна багатодітним батькам і студентам очної форми навчання, які отримують першу вищу освіту. Очікується, що ця можливість стане доступною вже восени цього року.

Також у планах Міноборони –запровадження функції цифрового рекрутингу, яка дозволить користувачам обирати бажані посади у Збройних Силах України.

16 серпня Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку проведення призову. Ці зміни стосуються перевірки справжності повісток, виданих Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Згідно з новими правилами, повістки, сформовані через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», матимуть унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Цей код дозволить швидко перевірити всю інформацію, вказану на порядку денному.

Військовозобов’язані зможуть перевірити дійсність повістки через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста, доступ до якого здійснюватиметься через мобільний додаток «Резерв+». Ця програма, за заявою Міністерства оборони України, є офіційним інструментом для військовозобов’язаних. Уряд також встановив юридичний статус повісток як на паперових бланках, так і на тих, що сформовані за допомогою реєстру «Оберіг».

Крім того, ухвала врегулювала порядок визначення адреси для відправки повістки резервістам та військовозобов’язаним, які оновили свої персональні дані після завершення 60-денного терміну, відведеного законодавством для уточнення облікових даних.