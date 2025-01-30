OpenAI разработала ИИ-помощника для управления компьютером и автоматизации браузера30.01.25
OpenAI представила нового ИИ-агента Operator, разработанного для автоматизации действий в браузере. Этот инструмент может взаимодействовать с элементами интерфейса, такими как кнопки, текстовые поля и прокрутка, имитируя действия пользователя.
Основой работы Operator стала модель Computer-Using Agent (CUA), которая объединяет возможности GPT-4 для распознавания изображений с усовершенствованным механизмом анализа и принятия решений. Алгоритм работает поэтапно: сначала создается скриншот экрана, затем система анализирует его, определяет необходимые действия и симулирует их с помощью виртуальных мыши и клавиатуры. Пользователи могут наблюдать за процессом через небольшое окно в браузере.
На данный момент Operator показывает лучшие результаты в выполнении рутинных и повторяемых задач, таких как составление списков покупок или плейлистов. Однако агент сталкивается с трудностями при работе с незнакомыми интерфейсами, например, в таблицах, календарях или при редактировании сложных текстов.
Хотя технология находится на начальной стадии развития, она обещает стать мощным инструментом для автоматизации рутинных процессов и работы с браузером.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Компания Ugreen выпустила новую мышку для офисных задач. Любопытно, что ее дизайн сразу отсылает нас к одной из классических моделей более высокого ценового диапазона. Заметно более высокого. Посмотрим, удастся ли сэкономить, не слишком потеряв в удобстве работы.
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
OpenAI разработала ИИ-помощника для управления компьютером и автоматизации браузера искусственный интеллект разработка
Основой работы Operator стала модель Computer-Using Agent (CUA), которая объединяет возможности GPT-4 для распознавания изображений с усовершенствованным механизмом анализа и принятия решений
Монитор LG UltraGear 27G850A-B с 4K и HDR поддерживает частоту 240 Гц и 480 Гц LG монитор
LG представила новый игровой монитор UltraGear 27G850A-B, который дебютировал на японском рынке и вскоре будет доступен в других странах.
OpenAI разработала ИИ-помощника для управления компьютером и автоматизации браузера
Signal начнет синхронизировать историю сообщений между устройствами
Новые планшеты Lenovo Yoga Tab Plus и Legion Tab Gen 3 начали продаваться в Украине
Опубликованы системные требования игры Assassin’s Creed Shadows
Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 оснастили сенсорным дисплеем и процессором Intel Core i7
Facebook начала банить пользователей за упоминание ОС Linux
Соціальна мережа X додасть стрічку вертикальних відео як у TikTok
Киевстар возможно купит Uklon
Stalker 2: Heart of Chornobyl получила большой патч 1.1.4
В WhatsApp на iOS появится переключение между аккаунтами
Samsung анонсировала гарнитуру расширенной реальности Project Moohan