OnePlus Watch 3 имеют защиту IP68 и MIL-STD-810H с автономностью 16 дней

OnePlus официально представила умные часы Watch 3, которые получили увеличенный корпус, титановую рамку и улучшенную автономность. Новинка доступна в черном и зеленом цветах, а ее стоимость составляет $329. Продажи стартуют 25 февраля.

Часы оснащены 1,5-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с яркостью до 2200 нит, защищены сапфировым стеклом и соответствуют стандарту MIL-STD-810H. Устройство работает на двух операционных системах – Wear OS 5 и RTOS, что позволяет достигать до 16 дней автономной работы в энергосберегающем режиме. В обычном режиме батарея держится до 5 дней, а при интенсивном использовании – до 3 дней.

OnePlus Watch 3 получили процессор Snapdragon W5, дополнительный чип BES2800BP, 32 ГБ памяти и аккумулятор на 631 мАч. Среди сенсоров – восьмиканальный оптический датчик, пульсоксиметр, датчик температуры запястья и система комплексного мониторинга здоровья, которая за 60 секунд анализирует состояние сосудов, уровень стресса, качество сна и другие показатели.

Часы поддерживают более 100 спортивных режимов и обладают точной навигацией с приемом сигналов L1 и L5, что обеспечивает надежное отслеживание местоположения даже в сложных условиях.