OnePlus Watch 3 мають захист IP68 та MIL-STD-810H з автономністю 16 днів

OnePlus офіційно представила розумний годинник Watch 3, який отримав збільшений корпус, титанову рамку та покращену автономність. Новинка доступна в чорному та зеленому кольорах, а її вартість становить $329. Продаж стартує 25 лютого.

Годинник оснащений 1,5-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм з яскравістю до 2200 нит, захищений сапфіровим склом і відповідає стандарту MIL-STD-810H. Пристрій працює на двох операційних системах – Wear OS 5 та RTOS, що дозволяє досягати до 16 днів автономної роботи в енергозберігаючому режимі. У звичайному режимі батарея тримається до 5 днів, а за інтенсивного використання – до 3 днів.

OnePlus Watch 3 отримали процесор Snapdragon W5, додатковий чіп BES2800BP, 32 ГБ пам’яті та акумулятор на 631 мАг. Серед сенсорів – восьмиканальний оптичний датчик, пульсоксиметр, датчик температури зап’ястя та система комплексного моніторингу здоров’я, яка за 60 секунд аналізує стан судин, рівень стресу, якість сну та інші показники.

Годинник підтримує більше 100 спортивних режимів і володіє точною навігацією з прийомом сигналів L1 і L5, що забезпечує надійне відстеження розташування навіть у складних умовах.