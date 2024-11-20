OLX отключит старую систему оценки продавцов и разработает новую20.11.24
OLX анонсировала обновление системы оценки продавцов на своей платформе. Решение о переходе на новую модель было принято после анализа текущей системы, которая показала недостаточную объективность. Изменения будут внедряться постепенно, начиная с декабря 2024 года.
2 декабря прекратится отправка запросов на оценки, но пользователи смогут оставлять отзывы по запросам, отправленным ранее. Продавцы продолжат получать оценки от своих покупателей.
9 декабря система полностью перестанет формировать рейтинги, а возможность отвечать на запросы будет закрыта.
13 декабря начнется удаление индивидуальных оценок из раздела «Полученные оценки», однако старый рейтинг продавцов останется видимым в их профилях и на объявлениях.
16 декабря платформа запустит новую систему оценивания, которая заменит старую. При этом старые рейтинги сохранятся до 17 марта 2025 года, после чего начнется формирование новых. Новая система будет интегрирована с сервисом «OLX Доставка», что сделает оценки более привязанными к реальным транзакциям.
OLX также предоставит возможность оспаривания оценок в обеих системах. Для этого пользователи смогут обратиться в службу поддержки через чат, предоставив подтверждающие материалы.
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