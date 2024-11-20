OLX відключить стару систему оцінки продавців та розробить нову20.11.24
OLX анонсувала оновлення системи оцінки продавців на своїй платформі Рішення про перехід на нову модель було ухвалено після аналізу поточної системи, яка показала недостатню об’єктивність, починаючи з грудня 2024 року.
2 грудня припиняється надсилання запитів на оцінки, але користувачі зможуть залишати відгуки за запитами, надісланими раніше.
9 грудня система повністю перестане формувати рейтинги, а можливість відповідати на запити буде закрито.
13 грудня розпочнеться видалення індивідуальних оцінок з розділу «Отримані оцінки», проте старий рейтинг продавців залишиться видимим у їх профілях та на оголошеннях.
16 грудня платформа запустить нову систему оцінювання, яка замінить стару. При цьому старі рейтинги збережуться до 17 березня 2025 року, після чого почнеться формування нових. OLX Доставка», що зробить оцінки більш прив’язаними до реальних транзакцій.
OLX також надасть можливість заперечення оцінок в обох системах. Для цього користувачі зможуть звернутися до служби підтримки через чат, надавши підтверджуючі матеріали.
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