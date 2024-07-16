Олимпийские игры по киберспорту впервые состоятся в 2025 году в Саудовской Аравии

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что первые Олимпийские игры по киберспорту состоятся в Саудовской Аравии в 2025 году в рамках 12-летнего сотрудничества с олимпийским комитетом этой страны. Пока не определены город-организатор, места и даты соревнований, а также конкретные игры и процесс квалификации для каждой дисциплины. МОК заявляет, что международные федерации и национальные олимпийские комитеты, которые уже вовлечены в цифровую версию своего вида спорта и киберспорта в целом, будут первыми партнерами этого мероприятия.

Для проведения первых Олимпийских игр по киберспорту МОК применил подход, аналогичный прошлогоднему мероприятию, где игроки соревновались в таких играх, как Gran Turismo, Fortnite, Just Dance, Zwift и других. МОК стремится привлечь и другие популярные дисциплины киберспорта, ведя переговоры с издателями игр Rocket League, Street Fighter и League of Legends. Олимпийские игры по киберспорту могут проводиться каждые два года, и уже сейчас Южная Корея и США ведут переговоры о проведении будущих таких игр.

МОК годами размышлял над тем, стоит ли проводить официальное киберспортивное событие под своим флагом, и в конце концов решился на этот шаг. Однако выбор Саудовской Аравии в качестве хозяина первых Олимпийских игр по киберспорту вызывает споры, учитывая состояние прав человека в этой стране. Саудовская Аравия активно инвестирует в киберспорт и игровые компании, проводит чемпионаты мира по киберспорту с крупными призовыми фондами, стремясь улучшить свой имидж через спортивные и другие массовые мероприятия.