Олімпійські ігри з кіберспорту вперше відбудуться у 2025 році у Саудівській Аравії16.07.24
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив, що перші Олімпійські ігри з кіберспорту відбудуться у Саудівській Аравії у 2025 році у рамках 12-річної співпраці з олімпійським комітетом цієї країни. Поки що не визначено місто-організатор, місця та дати змагань, а також конкретні ігри та процес кваліфікації для кожної дисципліни. МОК заявляє, що міжнародні федерації та національні олімпійські комітети, які вже залучені до цифрової версії свого виду спорту та кіберспорту загалом, будуть першими партнерами цього заходу.
Для проведення перших Олімпійських ігор з кіберспорту МОК застосував підхід, аналогічний до торішнього заходу, де гравці змагалися у таких іграх, як Gran Turismo, Fortnite, Just Dance, Zwift та інших. МОК прагне залучити й інші популярні дисципліни кіберспорту, ведучи переговори з видавцями ігор Rocket League, Street Fighter та League of Legends. Олімпійські ігри з кіберспорту можуть проводитися кожні два роки, і вже зараз Південна Корея та США ведуть переговори щодо майбутніх таких ігор.
МОК роками розмірковував над тим, чи варто проводити офіційну кіберспортивну подію під своїм прапором, і зрештою зважився на цей крок. Однак вибір Саудівської Аравії як господар перших Олімпійських ігор з кіберспорту викликає суперечки з огляду на стан прав людини в цій країні. Саудівська Аравія активно інвестує у кіберспорт та ігрові компанії, проводить чемпіонати світу з кіберспорту з великими призовими фондами, прагнучи покращити свій імідж через спортивні та інші масові заходи.
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Для проведення перших Олімпійських ігор з кіберспорту МОК застосував підхід, аналогічний торішньому заходу, де гравці змагалися у таких іграх, як Gran Turismo, Fortnite, Just Dance, Zwift та інші
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