Охлаждение серверов ChatGPT потребляет в четыре раза больше воды, чем заявлено20.10.24
Ученые Калифорнийского университета провели исследование, показавшее, что использование различных моделей искусственного интеллекта (ИИ) может негативно сказаться на экологии Земли. Исследование установило, что для обработки от 10 до 50 запросов в ChatGPT и подобных ИИ требуется до двух литров воды для охлаждения серверов, тогда как ранее предполагалось, что для этих целей достаточно всего пол-литра.
Microsoft подтвердила, что охлаждение оборудования требует больше воды, чем ожидалось, и в 2023 и 2024 годах компании, такие как Microsoft, Google и Meta, сообщили об увеличении потребления воды на 22,5%, 17% и 17% соответственно. Хотя данные были собраны только в США, проблема, вероятно, затрагивает и другие модели ИИ по всему миру.
На данный момент неясно, как решить эту проблему, однако эксперты подчеркивают, что использование ИИ находится на начальной стадии и будет стремительно расти. Если не принять меры для улучшения охлаждения серверов, это может привести к серьезной экологической катастрофе. При этом стоит отметить, что ChatGPT еженедельно используют более 250 миллионов человек.
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Охлаждение серверов ChatGPT потребляет в четыре раза больше воды, чем заявленоискусственный интеллект серверы
Исследование установило, что для обработки от 10 до 50 запросов в ChatGPT и подобных ИИ требуется до двух литров воды для охлаждения серверов
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