Охолодження серверів ChatGPT споживає вчетверо більше води, ніж заявлено20.10.24
Вчені Каліфорнійського університету провели дослідження, яке показало, що використання різних моделей штучного інтелекту (ШІ ) може негативно позначитися на екології Землі. Дослідження встановило, що для обробки від 10 до 50 запитів у ChatGPT та подібних систем ШІ потрібно до двох літрів води для охолодження серверів, тоді як раніше передбачалося, що для цих цілей достатньо півлітра.
Microsoft підтвердила, що охолодження обладнання потребує більше води, ніж очікувалося, і в 2023 та 2024 роках компанії, такі як Microsoft, Google та Meta, повідомили про збільшення споживання води на 22,5%, 17% та 17% відповідно. Хоча дані були зібрані тільки в США, проблема, ймовірно, торкається й інших моделей ШІ по всьому світу.
На даний момент неясно, як вирішити цю проблему, проте експерти наголошують, що використання ШІ знаходиться на початковій стадії і стрімко зростатиме. Якщо не вжити заходів для покращення охолодження серверів, це може призвести до серйозної екологічної катастрофи. При цьому варто зазначити, що ChatGPT щотижня використовують понад 250 мільйонів людей.
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Охолодження серверів ChatGPT споживає вчетверо більше води, ніж заявленосервери штучний інтелект
Дослідження встановило, що для обробки від 10 до 50 запитів у ChatGPT та подібних ШІ потрібно до двох літрів води для охолодження серверів
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