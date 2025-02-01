Обзор пяти главных особенностей базового iPhone 1601.02.25
У Айфон 16 эффектный дизайн, производительный процессор, большая оперативка и много полезных функций. Цена самая приятная в линейке: Плюс дороже на сотню долларов, а с «Прошками» разрыв еще существеннее.
Количество памяти
Среди тройки конфигураций постоянной памяти свои преимущества.
- Устройство на 128 Гигабайт дешевле остальных. Оно для любителей потокового контента и онлайн-задач.
- 256 Гб — с широкими возможностями хранения данных для активной повседневной эксплуатации.
- Айфон 512 Гб — запас, которого хватает надолго. Для большого архива 4К видео, музыки и другого контента.
Экран
Размер диагонали 6,1 дюйма в самый раз, чтобы управлять одной рукой. В верхней части дисплея красуется динамический островок. Он может менять ширину и форму в зависимости от выполняемых функций.
Плотность пикселей на высоте, картинка четкая и детализированная. Частоты 60 Гц хватает для комфортной плавности без чрезмерной нагрузки на глаза. Функция Always On не поддерживается, в режиме сна смартфон не отражает информацию. Это плюс для автономности, заряд держится дольше.
Новый форм-фактор задней камеры
Передняя часть iPhone 16 — близнец предшественника, задняя сильно отличается. Все дело в блоке камер. Из квадратного он превратился в овальный. Датчики расположены не наискосок, а вертикально. Они занимают меньше места, поэтому «спинка» смотрится симпатичнее. Логотип яблока остался по центру.
Возможности фотосъемки
У мобильника две камеры: широкоугольная и сверхширокоугольная. У главной разрешение 48 Мегапикселей, у вспомогательной — 12 Мп. Чтобы было проще фотографировать предусмотрена функциональная кнопка с датчиком давления и сенсором для распознавания жестов.
Поддерживаются фотографические стили последнего поколения. Можно снимать в макро и экспериментировать с пространственным изображением.
Расцветки
Apple кардинально обновила цветовую палитру. Из прошлогодних оттенков остался только черный. Остальные — новые либо переосмысленные.
- Розовый намного ярче, чем в предыдущих поколениях. Его не хочется прятать под чехлом, поэтому прозрачный силиконовый кейс самый подходящий для такого случая.
- Бирюзовый — насыщенный, но не навязчивый.
- Ультрамариновый претендует на звание лучшего цвета за всю историю iPhone.
Процессор
Чип у базового Айфона такой же, как у флагманов. У него улучшенная энергоэффективность, стабильное быстродействие в ресурсоемких задачах, высокие результаты в бенчмарках. Единственное отличие в графической составляющей. У Apple A18 графических ядер 5, а у его модификации с приставкой Pro — 6 шт.
Автономность на фоне «пятнадцатки» выросла на два часа. В числе приятных нововведений также перспективный Apple Intelligence, который развивается с каждым обновлением IOS.
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У Айфон 16 эффектный дизайн, производительный процессор, большая оперативка и много полезных функций. Цена самая приятная в линейке: Плюс дороже на сотню долларов, а с «Прошками» разрыв еще существеннее.
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