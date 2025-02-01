Обзор пяти главных особенностей базового iPhone 16

У Айфон 16 эффектный дизайн, производительный процессор, большая оперативка и много полезных функций. Цена самая приятная в линейке: Плюс дороже на сотню долларов, а с «Прошками» разрыв еще существеннее.

Количество памяти

Среди тройки конфигураций постоянной памяти свои преимущества.

Устройство на 128 Гигабайт дешевле остальных. Оно для любителей потокового контента и онлайн-задач.

256 Гб — с широкими возможностями хранения данных для активной повседневной эксплуатации.

Айфон 512 Гб — запас, которого хватает надолго. Для большого архива 4К видео, музыки и другого контента.

Экран

Размер диагонали 6,1 дюйма в самый раз, чтобы управлять одной рукой. В верхней части дисплея красуется динамический островок. Он может менять ширину и форму в зависимости от выполняемых функций.

Плотность пикселей на высоте, картинка четкая и детализированная. Частоты 60 Гц хватает для комфортной плавности без чрезмерной нагрузки на глаза. Функция Always On не поддерживается, в режиме сна смартфон не отражает информацию. Это плюс для автономности, заряд держится дольше.

Новый форм-фактор задней камеры

Передняя часть iPhone 16 — близнец предшественника, задняя сильно отличается. Все дело в блоке камер. Из квадратного он превратился в овальный. Датчики расположены не наискосок, а вертикально. Они занимают меньше места, поэтому «спинка» смотрится симпатичнее. Логотип яблока остался по центру.

Возможности фотосъемки

У мобильника две камеры: широкоугольная и сверхширокоугольная. У главной разрешение 48 Мегапикселей, у вспомогательной — 12 Мп. Чтобы было проще фотографировать предусмотрена функциональная кнопка с датчиком давления и сенсором для распознавания жестов.

Поддерживаются фотографические стили последнего поколения. Можно снимать в макро и экспериментировать с пространственным изображением.

Расцветки

Apple кардинально обновила цветовую палитру. Из прошлогодних оттенков остался только черный. Остальные — новые либо переосмысленные.

Розовый намного ярче, чем в предыдущих поколениях. Его не хочется прятать под чехлом, поэтому прозрачный силиконовый кейс самый подходящий для такого случая. Бирюзовый — насыщенный, но не навязчивый. Ультрамариновый претендует на звание лучшего цвета за всю историю iPhone.

Процессор

Чип у базового Айфона такой же, как у флагманов. У него улучшенная энергоэффективность, стабильное быстродействие в ресурсоемких задачах, высокие результаты в бенчмарках. Единственное отличие в графической составляющей. У Apple A18 графических ядер 5, а у его модификации с приставкой Pro — 6 шт.

Автономность на фоне «пятнадцатки» выросла на два часа. В числе приятных нововведений также перспективный Apple Intelligence, который развивается с каждым обновлением IOS.