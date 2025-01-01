Обновление Андроид на Samsung Galaxy S25 возможно не будет перезагружать смартфон01.01.25
Серия Galaxy S25 может стать первой линейкой флагманских смартфонов Samsung с поддержкой обновлений без перезагрузки устройства.
Согласно утечкам, включая данные о Galaxy S25 Ultra, устройства серии будут использовать систему с двумя разделами. Один раздел служит активным, а второй — резервным.
Новые обновления устанавливаются на резервный раздел в фоновом режиме, позволяя избежать временной блокировки устройства. После завершения обновления смартфон просто переключается на обновлённый раздел.
Эта функция уже реализована в Galaxy A55, и ожидается, что в Galaxy S25 она будет оптимизирована для флагманских возможностей. Такой подход обеспечивает более удобный и быстрый процесс обновлений, сохраняя доступ к устройству без долгих перезагрузок.
Samsung делает важный шаг к расширению поддержки этой технологии, что приближает её к стандарту для современных Android-смартфонов.
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Обновление Андроид на Samsung Galaxy S25 возможно не будет перезагружать смартфон Samsung Андроид слухи
Согласно утечкам, включая данные о смартфонах Galaxy S25 Ultra, устройства серии будут использовать систему с двумя разделами. Один раздел служит активным, а второй — резервным.
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