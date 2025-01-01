Оновлення Андроїд на Samsung Galaxy S25 можливо не буде перезавантажувати смартфон01.01.25
Серія Galaxy S25 може стати першою лінійкою флагманських смартфонів Samsung із підтримкою оновлень без перезавантаження пристрою.
Згідно з витоками, включаючи дані про Galaxy S25 Ultra, пристрої серії будуть використовувати систему з двома розділами. Один розділ служить активним, а другий резервним.
Нові оновлення встановлюються на резервний розділ у фоновому режимі, щоб уникнути тимчасового блокування пристрою. Після завершення оновлення смартфон просто перемикається на оновлений розділ.
Ця функція вже реалізована в Galaxy A55 і очікується, що в Galaxy S25 вона буде оптимізована для флагманських можливостей. Такий підхід забезпечує більш зручний та швидкий процес оновлень, зберігаючи доступ до пристрою без довгих перезавантажень.
Samsung робить важливий крок до розширення підтримки цієї технології, що наближає її до стандарту сучасних Android-смартфонів.
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Оновлення Андроїд на Samsung Galaxy S25 можливо не буде перезавантажувати смартфон Samsung Андроід чутки
Згідно з витоками, включаючи дані про смартфони Galaxy S25 Ultra, пристрої серії будуть використовувати систему з двома розділами. Один розділ служить активним, а другий резервним.
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