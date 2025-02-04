Nvidia выпустила драйвер для новых видеокарт GeForce RTX 5080, 5090 с DLSS, Smooth Motion04.02.25
Компания Nvidia выпустила новый драйвер для видеокарт GeForce RTX 5090 и RTX 5080, одновременно обновив приложение Nvidia App. В этом универсальном инструменте теперь собраны все настройки и функции, ранее доступные через GeForce Experience. Основное внимание в обновлении уделено новым видеокартам и технологии DLSS 4, однако неожиданно добавлен и ещё один метод генерации кадров под названием Smooth Motion.
В разделе графических настроек Nvidia App появилась возможность управлять параметрами DLSS непосредственно через драйвер. Теперь пользователи могут переключать модель обработки изображений с классической CNN на более продвинутую архитектуру Transformer, а также включать Multi Frame Generation вместо стандартного метода генерации кадров.
Для обновления параметров DLSS, Ray Reconstruction и Frame Generation требуется сначала активировать эти технологии в игре, после чего зайти в Nvidia App, выбрать необходимое приложение и в программных настройках применить режим DLSS Override. В списке пресетов следует выбрать вариант J, чтобы использовать модель DLSS, основанную на алгоритмах Transformer.
Новая архитектура Transformer доступна на видеокартах GeForce RTX, но технология Multi Frame Generation работает исключительно на моделях серии RTX 50. Этот метод генерации кадров можно принудительно включить в 75 играх из официального списка Nvidia.
Неожиданным нововведением стал Smooth Motion, который добавляет промежуточные кадры в играх, не поддерживающих DLSS. По сути, это альтернативный метод генерации кадров, аналогичный AMD Fluid Motion Frames, но доступный только на видеокартах GeForce RTX 50.
Кроме того, в приложение Nvidia Broadcast, загружаемое через Nvidia App, добавлены новые функции: улучшенная обработка звука с микрофона и дополнительные фоновые эффекты для стримеров.
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