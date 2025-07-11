NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире. Капитализация достигла $4 трлн11.07.25
NVIDIA стала первой компанией в мире, рыночная стоимость которой превысила $4 трлн. Ни одна другая корпорация, включая Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta, ранее не достигала этой отметки.
Ранее «зелёный» чипмейкер вошёл в клуб триллионных компаний, но именно сегодняшний скачок закрепил её в числе абсолютных лидеров глобального фондового рынка.
Главная причина такого роста — продолжающийся бум в сфере ИИ. NVIDIA занимает доминирующее положение на рынке ИИ-ускорителей и решений для дата-центров, и именно этот сегмент приносит компании основную часть дохода.
По итогам последнего квартала NVIDIA отчиталась о выручке в $44,1 млрд, из которых $39,1 млрд пришлось на продукты для центров обработки данных. Для сравнения: игровой бизнес принёс $3,76 млрд.
Компания продолжает активно развивать своё ИИ-направление, а спрос на её решения со стороны крупных ИТ-компаний и облачных провайдеров остаётся высоким. На этом фоне аналитики не исключают дальнейшего роста капитализации, особенно с учётом планов по выпуску новых поколений ускорителей и расширения производства.
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NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире. Капитализация достигла $4 трлн NVIDIA бизнес финансы
Ни одна другая корпорация, включая Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta, ранее не достигала этой отметки.
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