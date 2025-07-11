NVIDIA стала найдорожчою компанією у світі. Капіталізація досягла $4 трлн.11.07.25
NVIDIA стала першою компанією у світі, ринкова вартість якої перевищила $4 трлн. Жодна інша корпорація, включаючи Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet та Meta, раніше не досягала цієї позначки.
Раніше «зелений» чіпмейкер увійшов до клубу трильйонних компаній, але саме сьогоднішній стрибок закріпив її в числі абсолютних лідерів глобального фондового ринку.
Головна причина такого зростання — бум, що триває, у сфері ШІ. NVIDIA займає домінуюче становище на ринку ШІ-прискорювачів та рішень для дата-центрів, і саме цей сегмент приносить компанії основну частину доходу.
За підсумками останнього кварталу NVIDIA відзвітувала про виручку $44,1 млрд, з яких $39,1 млрд припало на продукти для центрів обробки даних. Для порівняння: ігровий бізнес приніс $3,76 млрд.
Компанія продовжує активно розвивати свій ШІ-напрямок, а попит на її рішення з боку великих ІТ-компаній та хмарних провайдерів залишається високим. На цьому фоні аналітики не виключають подальшого зростання капіталізації, особливо з урахуванням планів випуску нових поколінь прискорювачів та розширення виробництва.
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NVIDIA стала найдорожчою компанією у світі. Капіталізація досягла $4 трлн. NVIDIA бізнес фінанси
Жодна інша корпорація, включаючи Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet та Meta, раніше не досягала цієї позначки.
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