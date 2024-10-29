Nvidia стала дороже Apple благодаря спросу на чипы для систем искусственного интеллекта

25 октября Nvidia кратковременно обогнала Apple по рыночной капитализации, достигнув $3,53 трлн, что на короткий срок сделало её самой дорогой компанией в мире. Это произошло на фоне растущего спроса на её специализированные чипы для искусственного интеллекта. Однако к концу торгов Nvidia вновь уступила лидерство Apple, опустившись до $3,47 трлн, в то время как рыночная стоимость Apple осталась на уровне $3,52 трлн.

Акции Nvidia продолжили расти благодаря положительным новостям от TSMC, крупнейшего контрактного производителя чипов, который сообщил о 54%-ном росте квартальной прибыли, превзойдя ожидания аналитиков. В последние месяцы Nvidia, Apple и Microsoft соперничали за звание самой дорогой компании, поддерживая высокие оценки рыночной капитализации технологического сектора.

На сегодняшний день искусственный интеллект уже способен быстро генерировать высококачественные изображения и короткие видеоклипы, однако в сфере игр инновации пока что в основном касаются дополнения и улучшения контента, созданного людьми. Глава NVIDIA, Дженсен Хуанг, считает что полностью созданные искусственным интеллектом игры появятся уже через 10 лет.

Этот прогноз был озвучен в ходе сессии вопросов и ответов на конференции NVIDIA GPU Technology Conference (GTC), где также обсуждались возможности нового процессора Blackwell и искусственного интеллекта в целом.

По словам главы компании, на первый взгляд может показаться, что компьютеры уже способны создавать игры на наших глазах, однако текущий процесс в основном заключается в визуализации и растеризации уже существующего контента. Разработка игр с нуля при помощи искусственного интеллекта будет совершенно иным процессом, к тому же в значительной степени зависящим от возможностей аппаратного обеспечения.

Сейчас уже есть игры в которых NPC (Non-player character) могут генерировать ответ в зависимости от того что им сказал игрок — по микрофону или текстом. Пока что действия персонажей заскриптованы, однако вариативность уже иногда отдается на откуп искусственному интеллекту. Так, искусственный интеллект NVIDIA способен превратить игровых персонажей в чат-ботов.