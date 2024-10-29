Nvidia стала дорожчою Apple завдяки попиту на чіпи для систем штучного інтелекту29.10.24
25 жовтня Nvidia короткочасно обігнала Apple за ринковою капіталізацією, досягнувши $3,53 трлн, що на короткий термін зробило її найдорожчою компанією у світі. Це сталося на тлі зростання попиту на її спеціалізовані чіпи для штучного інтелекту. Однак до кінця торгів Nvidia знову поступилася лідерством Apple, опустившись до $3,47 трлн, тоді як ринкова вартість Apple залишилася на рівні $3,52 трлн.
Акції Nvidia продовжили зростати завдяки позитивним новинам від TSMC, найбільшого контрактного виробника чіпів, який повідомив про 54% зростання квартального прибутку, перевершивши очікування аналітиків. В останні місяці Nvidia, Apple та Microsoft змагалися за звання найдорожчої компанії, підтримуючи високі оцінки ринкової капіталізації технологічного сектора.
На сьогоднішній день штучний інтелект вже здатний швидко генерувати високоякісні зображення та короткі відеокліпи, однак у сфері ігор інновації поки що здебільшого стосуються доповнення та покращення контенту, створеного людьми. Глава NVIDIA, Дженсен Хуанг, вважає, що повністю створені штучним інтелектом ігри з’являться вже через 10 років.
Цей прогноз був озвучений у ході сесії питань та відповідей на конференції NVIDIA GPU Technology Conference (GTC), де також обговорювалися можливості нового процесора Blackwell та штучного інтелекту загалом.
За словами глави компанії, на перший погляд може здатися, що комп’ютери вже здатні створювати ігри на наших очах, проте поточний процес здебільшого полягає у візуалізації та розтеризації вже існуючого контенту. Розробка ігор з нуля за допомогою штучного інтелекту буде зовсім іншим процесом, до того ж значною мірою залежить від можливостей апаратного забезпечення.
Зараз вже є ігри в яких NPC (Non-player character) можуть генерувати відповідь залежно від того, що їм сказав гравець – мікрофоном або текстом. Поки що дії персонажів заскриптовані, проте варіативність уже іноді віддається на відкуп штучному інтелекту. Так, штучний інтелект NVIDIA здатний перетворити ігрових персонажів на чат-ботів.
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