22.01.25
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
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Samsung Galaxy S25 Plus Ultra line up

Samsung официально представила серию флагманских смартфонов Galaxy S25, включающую три модели: базовую S25, S25+ и S25 Ultra. Традиционно основное внимание уделено улучшению производительности, качеству дисплеев, камерам и функциям на базе искусственного интеллекта