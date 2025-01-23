Nvidia снимает с производства видеокарты GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 406023.01.25
В преддверии выхода новых видеокарт семейства Blackwell, Nvidia постепенно прекращает производство текущих моделей GeForce RTX 40-й серии. Если ранее это касалось флагманских устройств, то теперь очередь дошла до бюджетных решений.
Согласно информации из Китая, производство GeForce RTX 4070 будет завершено уже в январе. Эта модель, пользующаяся большой популярностью, исчезнет с рынка, уступив место GeForce RTX 5070, чей релиз ожидается в феврале. Также в ближайшие недели Nvidia планирует прекратить выпуск GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060. Последние поставки этих моделей намечены на февраль. Дефицит, уже заметный в некоторых регионах, будет усиливаться по мере сокращения их производства.
Замена на более современные устройства ожидается уже в первом квартале 2025 года. По слухам, Nvidia ускорит выпуск GeForce RTX 5060, чтобы минимизировать период перехода между поколениями.
Тем временем AMD также корректирует свою продуктовую линейку. Компания прекратила выпуск бюджетной Radeon RX 6750 GRE 10GB, ориентированной на китайский рынок, хотя это не сильно повлияет на доступность видеокарт. Однако долгожданная Radeon RX 7650 GRE пока так и не была представлена, оставляя рынок в ожидании новинок от «красных».
Сокращение производства и предстоящие релизы видеокарт обоих производителей отражают смену фокуса на новое поколение графических решений, обещающих улучшенную производительность и энергоэффективность.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Samsung официально представила серию флагманских смартфонов Galaxy S25, включающую три модели: базовую S25, S25+ и S25 Ultra. Традиционно основное внимание уделено улучшению производительности, качеству дисплеев, камерам и функциям на базе искусственного интеллекта
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Nvidia снимает с производства видеокарты GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 4060 Nvidia видеокарта
Замена на более современные устройства ожидается уже в первом квартале 2025 года. По слухам, Nvidia ускорит выпуск GeForce RTX 5060, чтобы минимизировать период перехода между поколениями.
Купить Samsung Galaxy S25 в Украине можно будет по цене от 43 000 грн Samsung смартфон события в Украине
Компания Samsung официально представила свои новые флагманские устройства — Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Одновременно с мировым запуском предзаказы на новинки уже открыты и в Украине
Киевстар установила за год 197 тысяч аккумуляторов и 2700 генераторов для базовых станций
Смартфоны Samsung Galaxy S25 покажут на Unpacked 2025 уже сегодня
Дональд Трамп отсрочил запрет на TikTok в США на 75 дней
Монитор LG UltraGear G8 имеет частоту экрана 240 Гц в режиме 4K и 480 Гц в режиме 1080p
Дрон DJI Flip управляется голосом и летает полчаса от одного заряда
HMD полностью прекратила производство всех смартфонов Nokia
Adobe позволит удалять фон и менять размер тысяч фото одним кликом