Nvidia снимает с производства видеокарты GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 4060

В преддверии выхода новых видеокарт семейства Blackwell, Nvidia постепенно прекращает производство текущих моделей GeForce RTX 40-й серии. Если ранее это касалось флагманских устройств, то теперь очередь дошла до бюджетных решений.

Согласно информации из Китая, производство GeForce RTX 4070 будет завершено уже в январе. Эта модель, пользующаяся большой популярностью, исчезнет с рынка, уступив место GeForce RTX 5070, чей релиз ожидается в феврале. Также в ближайшие недели Nvidia планирует прекратить выпуск GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060. Последние поставки этих моделей намечены на февраль. Дефицит, уже заметный в некоторых регионах, будет усиливаться по мере сокращения их производства.

Замена на более современные устройства ожидается уже в первом квартале 2025 года. По слухам, Nvidia ускорит выпуск GeForce RTX 5060, чтобы минимизировать период перехода между поколениями.

Тем временем AMD также корректирует свою продуктовую линейку. Компания прекратила выпуск бюджетной Radeon RX 6750 GRE 10GB, ориентированной на китайский рынок, хотя это не сильно повлияет на доступность видеокарт. Однако долгожданная Radeon RX 7650 GRE пока так и не была представлена, оставляя рынок в ожидании новинок от «красных».

Сокращение производства и предстоящие релизы видеокарт обоих производителей отражают смену фокуса на новое поколение графических решений, обещающих улучшенную производительность и энергоэффективность.