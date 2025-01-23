Nvidia знімає з виробництва відеокарти GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti та RTX 406023.01.25
Напередодні виходу нових відеокарт сімейства Blackwell Nvidia поступово припиняє виробництво поточних моделей GeForce RTX 40-ї серії. Якщо раніше це стосувалося флагманських пристроїв, то тепер черга дійшла бюджетних рішень.
Згідно з інформацією з Китаю, виробництво GeForce RTX 4070 буде завершено вже у січні. Ця модель, що користується великою популярністю, зникне з ринку, поступившись місцем GeForce RTX 5070, чий реліз очікується в лютому. Також у найближчі тижні Nvidia планує припинити випуск GeForce RTX 4060 Ti та GeForce RTX 4060. Останні постачання цих моделей намічено на лютий. Дефіцит, уже помітний у деяких регіонах, посилюватиметься в міру скорочення їхнього виробництва.
Заміна на сучасніші пристрої очікується вже в першому кварталі 2025 року. З чуток, Nvidia прискорить випуск GeForce RTX 5060, щоб мінімізувати період переходу між поколіннями.
Тим часом AMD також коригує свою продуктову лінійку. Компанія припинила випуск бюджетної Radeon RX 6750 GRE 10GB, яка орієнтована на китайський ринок, хоча це не сильно вплине на доступність відеокарт. Однак довгоочікувана Radeon RX 7650 GRE поки так і не була представлена, залишаючи ринок в очікуванні новинок від “червоних”.
Скорочення виробництва та майбутні релізи відеокарт обох виробників відображають зміну фокусу на нове покоління графічних рішень, що обіцяють покращену продуктивність та енергоефективність.
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