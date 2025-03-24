Nvidia представила суперкомпьютеры DGX Spark и DGX Station для работы с масштабными моделями ИИ24.03.25
Nvidia анонсировала два новых суперкомпьютера, предназначенных для работы с искусственным интеллектом — DGX Spark и DGX Station. По словам генерального директора компании Дженсена Хуанга, эти устройства заложат основу для будущих вычислительных технологий, поддерживая развитие ИИ-агентов.
Nvidia DGX Spark — это компактный суперкомпьютер, разработанный для исследователей, разработчиков и студентов, работающих с ИИ-моделями. В его основе лежит суперчип GB10 Grace Blackwell, обеспечивающий до 1 квадриллиона операций в секунду и вычислительную мощность до 1 петафлопса. Устройство оснащено 128 ГБ унифицированной системной памяти.
Nvidia DGX Station ориентирован на обучение и разработку крупных ИИ-моделей. В нем используется суперчип GB300 Grace Blackwell Ultra с 784 ГБ унифицированной памяти. Благодаря технологии ConnectX-8 SuperNIC, компьютер поддерживает скорость передачи данных до 800 Гбит/с. Параметры его производительности пока не раскрываются.
Обе системы обеспечивают гибкий переход между локальными и облачными средами. DGX Spark уже доступен для заказа, а DGX Station выйдет в 2025 году.
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Nvidia представила суперкомпьютеры DGX Spark и DGX Station для работы с масштабными моделями ИИ Nvidia
По словам генерального директора компании Дженсена Хуанга, эти устройства заложат основу для будущих вычислительных технологий, поддерживая развитие ИИ-агентов.
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