Nvidia представила суперкомп’ютери DGX Spark та DGX Station для роботи з мфасштабними моделями ШІ

Nvidia анонсувала два нових суперкомп’ютери, призначені для роботи зі штучним інтелектом — DGX Spark і DGX Station. За словами генерального директора компанії Дженсена Хуанга, ці пристрої закладуть основу для майбутніх обчислювальних технологій, підтримуючи розвиток ШІ-агентів.

Nvidia DGX Spark – це компактний суперкомп’ютер, розроблений для дослідників, розробників та студентів, що працюють з ШІ-моделями. В його основі лежить суперчіп GB10 Grace Blackwell, що забезпечує до 1 квадрильйону операцій за секунду та обчислювальну потужність до 1 петафлопсу. Пристрій має 128 ГБ уніфікованої системної пам’яті.

Nvidia DGX Station орієнтований на навчання та розробку великих ШІ-моделей. У ньому використовується суперчіп GB300 Grace Blackwell Ultra із 784 ГБ уніфікованої пам’яті. Завдяки технології ConnectX-8 SuperNIC комп’ютер підтримує швидкість передачі даних до 800 Гбіт/с. Параметри його продуктивності поки що не розкриваються.

Обидві системи забезпечують гнучкий перехід між локальними та хмарними середовищами. DGX Spark вже доступний для замовлення, а DGX Station вийде у 2025 році.