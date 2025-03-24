Nvidia представила суперкомп’ютери DGX Spark та DGX Station для роботи з мфасштабними моделями ШІ24.03.25
Nvidia анонсувала два нових суперкомп’ютери, призначені для роботи зі штучним інтелектом — DGX Spark і DGX Station. За словами генерального директора компанії Дженсена Хуанга, ці пристрої закладуть основу для майбутніх обчислювальних технологій, підтримуючи розвиток ШІ-агентів.
Nvidia DGX Spark – це компактний суперкомп’ютер, розроблений для дослідників, розробників та студентів, що працюють з ШІ-моделями. В його основі лежить суперчіп GB10 Grace Blackwell, що забезпечує до 1 квадрильйону операцій за секунду та обчислювальну потужність до 1 петафлопсу. Пристрій має 128 ГБ уніфікованої системної пам’яті.
Nvidia DGX Station орієнтований на навчання та розробку великих ШІ-моделей. У ньому використовується суперчіп GB300 Grace Blackwell Ultra із 784 ГБ уніфікованої пам’яті. Завдяки технології ConnectX-8 SuperNIC комп’ютер підтримує швидкість передачі даних до 800 Гбіт/с. Параметри його продуктивності поки що не розкриваються.
Обидві системи забезпечують гнучкий перехід між локальними та хмарними середовищами. DGX Spark вже доступний для замовлення, а DGX Station вийде у 2025 році.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Розкажемо про ще один цікавий мікрофон для запису подкастів та відеоблогів. Ugreen CM769 – бюджетна модель, подивимося, як вона справляється із записом голосу та звуків.
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Nvidia представила суперкомп’ютери DGX Spark та DGX Station для роботи з мфасштабними моделями ШІ Nvidia
За словами генерального директора компанії Дженсена Хуанга, ці пристрої закладуть основу для майбутніх обчислювальних технологій, підтримуючи розвиток ІІ-агентів.
Смартфон Google Pixel 9a представили раніше через витік. Ціна – $500, старт продажів – у квітні Google смартфон
Google вирішила не чекати офіційного анонсу і представив новий Pixel 9a, незважаючи на те, що смартфон надійде у продаж лише у квітні.
Nvidia представила суперкомп’ютери DGX Spark та DGX Station для роботи з мфасштабними моделями ШІ
Смартфон Google Pixel 9a представили раніше через витік. Ціна – $500, старт продажів – у квітні
Windows 11 отримає екранну клавіатуру з набором тексту за допомогою контролера Xbox
Ведучі Top Gear та Grand Tour знімуть нове автошоу
Електрокар Xiaomi SU7 продала 200 000 автомобілів менш ніж за рік
Xbox 360 виявилося легко зламати за допомогою USB-флешки
Asus: Програма винагород ROG Elite Rewards доступна в Україні
Летсплеї та відеоблогери шкодять продажам ігор
Альтернативою Starlink для армії України стане європейський Eutelsat
У Telegram зареєстровано вже понад 1 млрд користувачів