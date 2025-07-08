NVIDIA обошла Apple и Microsoft по капитализации

3 июля 2025 года акции NVIDIA достигли нового исторического максимума: рыночная капитализация компании на пике торгов составила $3,92 трлн, что превысило прежний рекорд Apple в $3,915 трлн, установленный в декабре 2024 года. Однако к завершению торгов акции немного подешевели до $159,60 за штуку, в результате чего итоговая оценка снизилась до $3,89 трлн.

Что стоит за ростом

Устойчивый рост стоимости акций NVIDIA связывают с продолжающимся бумом в области искусственного интеллекта и высоким спросом на графические процессоры компании, применяемые для обучения ИИ-моделей. Среди крупнейших клиентов NVIDIA — технологические гиганты, такие как Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet и Tesla, активно инвестирующие в ИИ-ориентированные дата-центры.

На этом фоне NVIDIA на время обошла по рыночной стоимости Microsoft ($3,7 трлн) и Apple ($3,19 трлн), заняв первое место среди публичных компаний мира.

Рост за четыре года

С 2021 года стоимость NVIDIA увеличилась в восемь раз — с $500 млрд до почти $4 трлн. По данным LSEG, компания теперь оценивается выше, чем вся совокупная капитализация фондовых рынков Канады и Мексики, а также превышает стоимость всех публичных компаний Великобритании.

Прогнозы аналитиков

По оценке аналитиков Wedbush, NVIDIA и Microsoft могут достичь капитализации в $4 трлн уже в ближайшие недели, а в течение 12–18 месяцев не исключается рост до $5 трлн. В Barclays и Loop Capital прогнозируют, что стоимость NVIDIA в перспективе может достичь $4,9–6 трлн — во многом благодаря внедрению новой архитектуры Blackwell и спросу на ускорители с HBM‑памятью.