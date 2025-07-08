NVIDIA обійшла Apple і Microsoft з капіталізації08.07.25
3 липня 2025 року акції NVIDIA досягли нового історичного максимуму: ринкова капіталізація компанії на піку торгів склала $3,92 трлн, що перевищило колишній рекорд Apple $3,915 трлн, встановлений у грудні 2024 року. Однак до завершення торгів акції трохи подешевшали до $159,60 за штуку, внаслідок чого підсумкова оцінка знизилася до $3,89 трлн.
Що стоїть за зростанням
Стійке зростання вартості акцій NVIDIA пов’язують з бумом в області штучного інтелекту і високим попитом на графічні процесори компанії, що застосовуються для навчання ІІ-моделей. Серед найбільших клієнтів NVIDIA – технологічні гіганти, такі як Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet і Tesla, які активно інвестують в ІІ-орієнтовані дата-центри.
На цьому тлі NVIDIA на якийсь час обійшла за ринковою вартістю Microsoft ($3,7 трлн) і Apple ($3,19 трлн), посівши перше місце серед публічних компаній світу.
Зростання за чотири роки
З 2021 року вартість NVIDIA збільшилася у вісім разів — із $500 млрд до майже $4 трлн. За даними LSEG, компанія тепер оцінюється вище, ніж вся сукупна капіталізація фондових ринків Канади та Мексики, а також перевищує вартість усіх громадських компаній Великобританії.
Прогнози аналітиків
За оцінкою аналітиків Wedbush, NVIDIA і Microsoft можуть досягти капіталізації в $4 трлн вже протягом найближчих тижнів, а протягом 12–18 місяців не виключається зростання до $5 трлн. У Barclays та Loop Capital прогнозують, що вартість NVIDIA у перспективі може досягти $4,9–6 трлн — багато в чому завдяки впровадженню нової архітектури Blackwell та попиту на прискорювачі з HBM-пам’яттю.
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