Nvidia GeForce RTX 5090D — видеокарта для китайского рынка. На 30% урезана производительность, частоты те же

Компания Nvidia представила видеокарту GeForce RTX 5090D, специально разработанную для китайского рынка. Эта модель была адаптирована с учётом экспортных ограничений, что позволяет без проблем поставлять её в Китай. Рекомендованная цена новинки соответствует стоимости стандартной GeForce RTX 5090.

Что изменилось в GeForce RTX 5090D? Основные изменения касаются производительности в области искусственного интеллекта. Видеокарта получила сниженные показатели в вычислениях с использованием тензорных ядер, где производительность упала с 3352 до 2375 TOPS, что составляет около 70% от уровня флагманской версии Nvidia Blackwell.

Однако, что важно, остальные характеристики карты остались без изменений: быстродействие CUDA и RT-ядер, рабочие частоты, а также конфигурация видеобуфера (512-разрядная шина и 32 ГБ памяти GDDR7) остаются на уровне стандартной GeForce RTX 5090. Это означает, что в играх GeForce RTX 5090D практически не будет уступать полноценной версии, а упрощённая производительность в ИИ-приложениях является её главным отличием.

История с «эксклюзивами» для Китая

Эта не первая попытка Nvidia адаптировать свои видеокарты для китайского рынка. В конце 2023 года была представлена GeForce RTX 4090D, которая имела урезанное количество вычислительных блоков, что оказало влияние на игровое быстродействие. В случае с GeForce RTX 5090D изменения коснулись лишь ИИ-производительности.