Nvidia GeForce RTX 5090D – відеокарта для китайського ринку. На 30% урізана продуктивність, частоти ті ж12.01.25
Компанія Nvidia представила відеокарту GeForce RTX 5090D, спеціально розроблену для китайського ринку. Ця модель була адаптована з урахуванням експортних обмежень, що дозволяє без проблем постачати її до Китаю. Рекомендована ціна новинки відповідає вартості стандартної GeForce RTX 5090.
Що змінилося у GeForce RTX 5090D? Основні зміни стосуються продуктивності у сфері штучного інтелекту. Відеокарта отримала знижені показники у обчисленнях з використанням тензорних ядер, де продуктивність впала з 3352 до 2375 TOPS, що становить близько 70% від рівня флагманської версії Nvidia Blackwell.
Однак, що важливо, інші характеристики карти залишилися без змін: швидкодія CUDA і RT-ядер, робочі частоти, а також конфігурація відеобуфера (512-розрядна шина і 32 ГБ пам’яті GDDR7) залишаються на рівні стандартної GeForce RTX 5090. Це означає, що в іграх GeForce RTX 5090D практично не буде поступатися повноцінною версією, а спрощена продуктивність у ІІ-додатках є її головною відмінністю.
Історія з “ексклюзивами” для Китаю
Це не перша спроба Nvidia адаптувати свої відеокарти для китайського ринку. Наприкінці 2023 року була представлена GeForce RTX 4090D, яка мала урізану кількість обчислювальних блоків, що вплинуло на ігрову швидкодію. У випадку з GeForce RTX 5090D зміни торкнулися лише ІІ-продуктивності.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Maono пропонує не тільки звукозаписну техніку, а й гаджети для зведення аудіо-потоків. Розповімо про мікрофон Maono PD200X та аудіо-мікшер Maonocaster G1 NEO далі
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Nvidia GeForce RTX 5090D – відеокарта для китайського ринку. На 30% урізана продуктивність, частоти ті ж Nvidia відеокарта Китай
Відеокарта Nvidia GeForce RTX 5090D отримала знижені показники у обчисленнях з використанням тензорних ядер, де продуктивність впала з 3352 до 2375 TOPS
Continental показала автомобільні бічні вікна, що працюють як дисплеї CES автомобіль дисплей розробка
Компанія Continental анонсувала інноваційну систему “Window Projection”, яка може проектувати зображення на бічні стекла автомобілів.
Nvidia GeForce RTX 5090D – відеокарта для китайського ринку. На 30% урізана продуктивність, частоти ті ж
Робот-пилосос Roborock Saros Z70 може піднімати речі з підлоги
CES 2025: SwitchBot K20+ Pro – багатозадачний домашній робот-пилосос, сигналізація, очищувач повітря та кур’єр
Twitter (X) стане платним
Сервіс онлайн геймінгу Nvidia GeForce Now випустили для Steam Deck
Petcube випустила розумний питний фонтан для домашніх тварин
Lenovo Legion Glasses 2: окуляри з Micro-OLED екраном виводять 126-дюймове зображення
Які відеокарти Nvidia GeForce RTX 50-серії випустили Asus, MSI, Colorful, Palit та Inno3D
CES 2025: Acer представила портативні консолі з екранами 8,8 та 10,9 дюймів на базі AMD Ryzen 7 8840HS
Рембо з’явиться у грі World of Tanks