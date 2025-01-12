Nvidia GeForce RTX 5090D – відеокарта для китайського ринку. На 30% урізана продуктивність, частоти ті ж

Компанія Nvidia представила відеокарту GeForce RTX 5090D, спеціально розроблену для китайського ринку. Ця модель була адаптована з урахуванням експортних обмежень, що дозволяє без проблем постачати її до Китаю. Рекомендована ціна новинки відповідає вартості стандартної GeForce RTX 5090.

Що змінилося у GeForce RTX 5090D? Основні зміни стосуються продуктивності у сфері штучного інтелекту. Відеокарта отримала знижені показники у обчисленнях з використанням тензорних ядер, де продуктивність впала з 3352 до 2375 TOPS, що становить близько 70% від рівня флагманської версії Nvidia Blackwell.

Однак, що важливо, інші характеристики карти залишилися без змін: швидкодія CUDA і RT-ядер, робочі частоти, а також конфігурація відеобуфера (512-розрядна шина і 32 ГБ пам’яті GDDR7) залишаються на рівні стандартної GeForce RTX 5090. Це означає, що в іграх GeForce RTX 5090D практично не буде поступатися повноцінною версією, а спрощена продуктивність у ІІ-додатках є її головною відмінністю.

Історія з “ексклюзивами” для Китаю

Це не перша спроба Nvidia адаптувати свої відеокарти для китайського ринку. Наприкінці 2023 року була представлена ​​GeForce RTX 4090D, яка мала урізану кількість обчислювальних блоків, що вплинуло на ігрову швидкодію. У випадку з GeForce RTX 5090D зміни торкнулися лише ІІ-продуктивності.