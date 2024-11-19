Nvidia AI Blueprint — машинное зрение для анализа видео с камер наблюдения в реальном времени19.11.24
Nvidia анонсировала новую технологию AI Blueprint. Это решение позволяет компаниям использовать искусственный интеллект для поиска, анализа и суммирования больших объемов видеоконтента, что открывает широкие возможности для различных отраслей, таких как безопасность, транспорт и здравоохранение.
AI Blueprint является частью платформы Nvidia Metropolis, которая ориентирована на использование решений на основе компьютерного зрения и генеративного искусственного интеллекта. Эта платформа предоставляет инструменты для создания визуальных AI-агентов, которые могут выполнять задачи, требующие оперативного анализа видеоданных, таких как автоматическое суммирование контента и генерация отчетов.
Основная цель Blueprint — автоматизировать процесс анализа видео с помощью алгоритмов, которые не только распознают объекты, но и анализируют ситуации, отвечая на запросы пользователей, опираясь на видеоданные. Например, на заводе AI может отслеживать соблюдение стандартов безопасности, а в транспортной отрасли — следить за соблюдением правил дорожного движения.
Технология AI Blueprint открывает новые возможности для аналитики изображений и видео, позволяя автоматически выделять ключевые моменты и формировать из них итоговые отчеты. Это может значительно сэкономить время и помочь в выявлении опасных ситуаций, например, на перекрестках или при нарушениях на объектах, без необходимости постоянного вмешательства человека.
Как утверждают в Nvidia, AI Blueprint можно адаптировать под нужды любой отрасли. Решение уже доступно для разработчиков, которые хотят создавать интеллектуальные приложения для решения специфических задач с помощью технологий компьютерного зрения. Платформа Nvidia Metropolis и AI Blueprint могут стать важными инструментами для бизнеса, стремящегося оптимизировать процессы и внедрить новейшие достижения в области AI и компьютерного зрения.
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