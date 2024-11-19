Nvidia AI Blueprint – машинний зір для аналізу відео з камер спостереження в реальному часі

Nvidia анонсувала нову технологію AI Blueprint. Це рішення дозволяє компаніям використовувати штучний інтелект для пошуку, аналізу та підсумовування великих обсягів відеоконтенту, що відкриває широкі можливості для різних галузей, таких як безпека, транспорт та охорона здоров’я.

AI Blueprint є частиною платформи Nvidia Metropolis, яка орієнтована на використання рішень на основі комп’ютерного зору та генеративного штучного інтелекту. Ця платформа надає інструменти для створення візуальних AI-агентів, які можуть виконувати завдання, що вимагають оперативного аналізу відео, таких як автоматичне підсумовування контенту та генерація звітів.

Основна мета Blueprint – автоматизувати процес аналізу відео за допомогою алгоритмів, які не тільки розпізнають об’єкти, але й аналізують ситуації, відповідаючи на запити користувачів, спираючись на відео. Наприклад, на заводі AI може стежити за дотриманням стандартів безпеки, а в транспортній галузі — стежити за дотриманням правил дорожнього руху.

Технологія AI Blueprint відкриває нові можливості для аналітики зображень та відео, дозволяючи автоматично виділяти ключові моменти та формувати з них підсумкові звіти. Це може значно заощадити час та допомогти у виявленні небезпечних ситуацій, наприклад, на перехрестях або при порушеннях на об’єктах без необхідності постійного втручання людини.

Як стверджують у Nvidia, AI Blueprint можна адаптувати під потреби будь-якої галузі. Рішення вже доступне для розробників, які хочуть створювати інтелектуальні програми для вирішення специфічних завдань за допомогою технологій комп’ютерного зору. Платформа Nvidia Metropolis та AI Blueprint можуть стати важливими інструментами для бізнесу, що прагне оптимізувати процеси та впровадити новітні досягнення в галузі AI та комп’ютерного зору.