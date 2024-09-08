Новый Smart будет электрокроссовером с запасом хода более 740 км08.09.24
Smart представила новый электрический кроссовер #5, который обещает неплохие характеристики и инновационные решения. Кроссовер будет оснащен аккумулятором емкостью 100 кВтч, работающим на 800 В, что обеспечивает запас хода более 740 км по циклу CLTC. Поддержка быстрой зарядки на 400 кВт позволяет восполнить заряд батареи от 10% до 80% всего за 15 минут.
Smart #5 предлагается в нескольких конфигурациях, включая заднеприводные версии с мощностью от 335 до 358 л.с., а также полноприводные версии с комбинацией двигателей, обеспечивающих мощность до 416 л.с. Кроссовер выделяется стильным дизайном с продолговатыми фарами и уникальными элементами интерьера, включая кожаные сиденья, аудиосистему Sennheiser с 21 динамиком и инновационный HUD-дисплей.
Дополнительный комфорт обеспечивает возможность регулировки сидений и создания спальных мест, а также разнообразие технологий для развлечений и связи. Smart #5 — это шаг к премиум-сегменту электрических кроссоверов.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Флагманские часы Oppo Watch X получили актуальные технологии и датчики. Ни поддерживают сотни режимов занятий спортом и позволяют оплатить кофе прямо вовремя прогулки. Подробнее о часах расскажем в этом обзоре
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Новый Smart будет электрокроссовером с запасом хода более 740 кмBMW автомобиль электротранспорт
Smart #5 предлагается в нескольких конфигурациях, включая заднеприводные версии с мощностью от 335 до 358 л.с., а также полноприводные версии с комбинацией двигателей, обеспечивающих мощность до 416 л.с
Приспосабливающийся вирус-вымогатель Cicada3301 атакует ПК с Windows и Linuxбезопасность вирус хакер
Вирус Cicada3301 разработан на языке Rust, что делает его более эффективным и гибким для адаптации под разные системы.