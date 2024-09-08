Новый Smart будет электрокроссовером с запасом хода более 740 км

Smart представила новый электрический кроссовер #5, который обещает неплохие характеристики и инновационные решения. Кроссовер будет оснащен аккумулятором емкостью 100 кВтч, работающим на 800 В, что обеспечивает запас хода более 740 км по циклу CLTC. Поддержка быстрой зарядки на 400 кВт позволяет восполнить заряд батареи от 10% до 80% всего за 15 минут.

Smart #5 предлагается в нескольких конфигурациях, включая заднеприводные версии с мощностью от 335 до 358 л.с., а также полноприводные версии с комбинацией двигателей, обеспечивающих мощность до 416 л.с. Кроссовер выделяется стильным дизайном с продолговатыми фарами и уникальными элементами интерьера, включая кожаные сиденья, аудиосистему Sennheiser с 21 динамиком и инновационный HUD-дисплей.

Дополнительный комфорт обеспечивает возможность регулировки сидений и создания спальных мест, а также разнообразие технологий для развлечений и связи. Smart #5 — это шаг к премиум-сегменту электрических кроссоверов.