Новий Smart буде електрокросовером із запасом ходу понад 740 км

Smart представила новий електричний кросовер #5, який обіцяє непогані характеристики та інноваційні рішення. Кросовер буде оснащений акумулятором ємністю 100 кВтг, що працює на 800 В, що забезпечує запас ходу понад 740 км за циклом CLTC. Підтримка швидкого заряджання на 400 кВт дозволяє заповнити заряд батареї від 10% до 80% лише за 15 хвилин.

Smart #5 пропонується в декількох конфігураціях, включаючи задньопривідні версії з потужністю від 335 до 358 к.с., а також повнопривідні версії з комбінацією двигунів, що забезпечують потужність до 416 к.с. Кросовер відрізняється стильним дизайном з довгастими фарами та унікальними елементами інтер’єру, включаючи шкіряні сидіння, аудіосистему Sennheiser з 21 динаміком та інноваційний HUD-дисплей.

Додатковий комфорт забезпечує можливість регулювання сидінь та створення спальних місць, а також різноманітність технологій для розваг та зв’язку. Smart #5 – це крок до преміум-сегменту електричних кросоверів.