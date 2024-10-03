Новый сенсор Sony LYT-818 для камер смартфонов снимает заметно лучше при недостаточном освещении03.10.24
Компания Sony Semiconductor Solutions представила новый 50-мегапиксельный CMOS-датчик для смартфонов под брендом LYTIA, получивший название LYT-818. Этот сенсор оснащен матрицей размером 1/1.28 дюйма и обладает передовыми технологиями шумоподавления и широким динамическим диапазоном.
Одной из ключевых особенностей датчика является схема сверхвысокого коэффициента усиления (UHCG), которая позволяет снимать более четкие фотографии при низком освещении, уменьшая уровень шума до 0,95 e — рекордного показателя среди мобильных сенсоров Sony.
Технология HDR в LYT-818 помогает улавливать детали в ярких и темных зонах кадра. Датчик делает один снимок с тремя разными настройками, что позволяет сбалансировать свет и тени на изображении. Сенсор также отличается сниженным энергопотреблением, что позволяет HDR работать непрерывно в режиме реального времени, например, при просмотре снимков на экране смартфона.
Дополнительные характеристики сенсора включают размер пикселя 1,22 мкм, использование цветного фильтра Quad Bayer Coding и поддержку записи видео с частотой до 120 кадров в секунду при разрешении 4K. LYT-818 поддерживает аналоговые, цифровые и MIPI интерфейсы.
Серийное производство LYT-818 начнется в сентябре 2024 года, и, по слухам, первым смартфоном с этим сенсором станет vivo X200 Pro.
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Новый сенсор Sony LYT-818 для камер смартфонов снимает заметно лучше при недостаточном освещенииSony камера смартфон
Одной из ключевых особенностей датчика Sony LYT-818 является схема сверхвысокого коэффициента усиления (UHCG), которая позволяет снимать более четкие фотографии при низком освещении
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