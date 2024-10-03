Новий сенсор Sony LYT-818 для камер смартфонів знімає помітно краще за недостатнього освітлення

Компанія Sony Semiconductor Solutions представила новий 50-мегапіксельний CMOS-датчик для смартфонів під брендом LYTIA, який отримав назву LYT-818. Цей сенсор оснащений матрицею розміром 1/1.28 дюйма і має передові технології шумоподавлення та широкий динамічний діапазон.

Однією з ключових особливостей датчика є схема надвисокого коефіцієнта посилення (UHCG), яка дозволяє знімати чіткіші фотографії при низькому освітленні, зменшуючи рівень шуму до 0,95 e – рекордного показника серед мобільних сенсорів Sony.

Технологія HDR у LYT-818 допомагає вловлювати деталі у яскравих та темних зонах кадру. Датчик робить один знімок із трьома різними налаштуваннями, що дозволяє збалансувати світло та тіні на зображенні. Сенсор також відрізняється зниженим енергоспоживанням, що дозволяє HDR працювати безперервно в режимі реального часу, наприклад, переглядаючи знімки на екрані смартфона.

Додаткові характеристики сенсора включають розмір пікселя 1,22 мкм, використання кольорового фільтра Quad Bayer Coding і підтримку відеозйомки з частотою до 120 кадрів в секунду при роздільній здатності 4K. LYT-818 підтримує аналогові, цифрові та MIPI інтерфейси.

Серійне виробництво LYT-818 розпочнеться у вересні 2024 року, і, за чутками, першим смартфоном із цим сенсором стане vivo X200 Pro.