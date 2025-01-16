Новый ПК Alienware Area-51 стоит $450016.01.25
Компания Alienware анонсировала возвращение мощнейших игровых ПК Area-51, которые не обновлялись с 2017 года. Эти устройства, расположенные в массивном 80-литровом корпусе, предлагают топовые характеристики и требуют значительных финансовых вложений.
Конфигурация нового Area-51 предполагает поддержку до 600 Вт питания для «высококлассных видеокарт NVIDIA следующего поколения», а также до 280 Вт мощности для процессора Intel Core Ultra 9 285K. Для поддержания оптимальной температуры компонентов, была полностью переработана система воздушного потока. Вместо обычного вытяжного вентилятора, новинка использует принцип избыточного давления внутри корпуса, что способствует более эффективному вытеснению горячего воздуха через заднюю панель. Alienware утверждает, что эта методика значительно улучшает эффективность охлаждения по сравнению с предыдущими моделями бренда.
Система охлаждения корпуса включает два 140 мм вентилятора, которые направляют воздух к видеокарте, два 180 мм кулера спереди и два или три 120 мм вентилятора сверху, которые работают на охлаждение жидкостной системы. Компания заявляет, что конструкция с «позитивным давлением» пропускает на 25% больше воздуха, улучшает охлаждение на 13% и снижает уровень шума на 45% по сравнению с системой предыдущего поколения Alienware Aurora. Это позволяет увеличить вычислительную мощность на 50%.
Одним из преимуществ новинки является возможность легкой модернизации. Просторный корпус можно легко открыть, повернув ручку сзади. Внутри устройства предусмотрены QR-коды, которые ведут к обучающим видео по замене компонентов. Также есть пошаговые инструкции для выполнения основных обслуживающих процедур, таких как очистка трех съемных фильтров.
В плане характеристик, компьютер поддерживает до 64 ГБ быстрой оперативной памяти DDR5 XMP с тактовой частотой 6400 МТ/с, до 8 ТБ пространства на двух накопителях по 4 ТБ каждый, а также систему жидкостного охлаждения для массивного радиатора. Электропитание обеспечивается блоком питания с платиновым рейтингом мощностью 1500 Вт, либо более скромным вариантом на 850 Вт.
Модель Area-51 с максимальной конфигурацией будет стоить $4499 и поступит в продажу в первом квартале 2025 года. Цена более доступных вариантов, которые также появятся в следующем году, пока не раскрыта.
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