Новий ПК Alienware Area-51 коштує $4500

Компанія Alienware анонсувала повернення найпотужніших ігрових ПК Area-51, які не оновлювалися з 2017 року. Ці пристрої, розташовані в масивному корпусі 80 л, пропонують топові характеристики і вимагають значних фінансових вкладень.

Конфігурація нового Area-51 передбачає підтримку до 600 Вт живлення для висококласних відеокарт NVIDIA наступного покоління, а також до 280 Вт потужності для процесора Intel Core Ultra 9 285K. Для підтримки оптимальної температури компонентів була повністю перероблена система повітряного потоку. Замість звичайного витяжного вентилятора новинка використовує принцип надлишкового тиску всередині корпусу, що сприяє більш ефективному витіснення гарячого повітря через задню панель. Alienware стверджує, що ця методика значно покращує ефективність охолодження, порівняно з попередніми моделями бренду.

Система охолодження корпусу включає два 140 мм вентилятора, які направляють повітря до відеокарти, два 180 мм кулера спереду та два або три 120 мм вентилятори зверху, які працюють на охолодження рідинної системи. Компанія заявляє, що конструкція з «позитивним тиском» пропускає на 25% більше повітря, покращує охолодження на 13% та знижує рівень шуму на 45% порівняно із системою попереднього покоління Alienware Aurora. Це дозволяє збільшити обчислювальну потужність на 50%.

Однією з переваг новинки є можливість легкої модернізації. Просторий корпус легко відкрити, повернувши ручку ззаду. Всередині пристрою передбачені QR-коди, які ведуть до навчальних відеозамін заміни компонентів. Також є покрокові інструкції для виконання основних процедур, таких як очищення трьох знімних фільтрів.

У плані характеристик комп’ютер підтримує до 64 ГБ швидкої оперативної пам’яті DDR5 XMP з тактовою частотою 6400 МТ/с, до 8 ТБ простору на двох накопичувачах по 4 ТБ кожен, а також систему рідинного охолодження для масивного радіатора. Електроживлення забезпечується блоком живлення з платиновим рейтингом потужністю 1500 Вт або більш скромним варіантом на 850 Вт.

Модель Area-51 з максимальною конфігурацією коштуватиме $4499 і надійде у продаж у першому кварталі 2025 року. Ціна доступніших варіантів, які також з’являться наступного року, поки не розкрито.