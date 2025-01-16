Новий ПК Alienware Area-51 коштує $450016.01.25
Компанія Alienware анонсувала повернення найпотужніших ігрових ПК Area-51, які не оновлювалися з 2017 року. Ці пристрої, розташовані в масивному корпусі 80 л, пропонують топові характеристики і вимагають значних фінансових вкладень.
Конфігурація нового Area-51 передбачає підтримку до 600 Вт живлення для висококласних відеокарт NVIDIA наступного покоління, а також до 280 Вт потужності для процесора Intel Core Ultra 9 285K. Для підтримки оптимальної температури компонентів була повністю перероблена система повітряного потоку. Замість звичайного витяжного вентилятора новинка використовує принцип надлишкового тиску всередині корпусу, що сприяє більш ефективному витіснення гарячого повітря через задню панель. Alienware стверджує, що ця методика значно покращує ефективність охолодження, порівняно з попередніми моделями бренду.
Система охолодження корпусу включає два 140 мм вентилятора, які направляють повітря до відеокарти, два 180 мм кулера спереду та два або три 120 мм вентилятори зверху, які працюють на охолодження рідинної системи. Компанія заявляє, що конструкція з «позитивним тиском» пропускає на 25% більше повітря, покращує охолодження на 13% та знижує рівень шуму на 45% порівняно із системою попереднього покоління Alienware Aurora. Це дозволяє збільшити обчислювальну потужність на 50%.
Однією з переваг новинки є можливість легкої модернізації. Просторий корпус легко відкрити, повернувши ручку ззаду. Всередині пристрою передбачені QR-коди, які ведуть до навчальних відеозамін заміни компонентів. Також є покрокові інструкції для виконання основних процедур, таких як очищення трьох знімних фільтрів.
У плані характеристик комп’ютер підтримує до 64 ГБ швидкої оперативної пам’яті DDR5 XMP з тактовою частотою 6400 МТ/с, до 8 ТБ простору на двох накопичувачах по 4 ТБ кожен, а також систему рідинного охолодження для масивного радіатора. Електроживлення забезпечується блоком живлення з платиновим рейтингом потужністю 1500 Вт або більш скромним варіантом на 850 Вт.
Модель Area-51 з максимальною конфігурацією коштуватиме $4499 і надійде у продаж у першому кварталі 2025 року. Ціна доступніших варіантів, які також з’являться наступного року, поки не розкрито.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Смартфон Oppo A40m приємно вражає дизайном та набором деяких компонентів, які роблять із нього модель впевненого нижнього середнього класу. Розберемося в деталях
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Новий ПК Alienware Area-51 коштує $4500 Alienware комп'ютер комплектуючі
Компанія Alienware анонсувала повернення найпотужніших ігрових ПК Area-51, які не оновлювалися з 2017 року. Ці пристрої розташовані в масивному 80-літровому корпусі.
Електрокар Mazda6e має запас ходу до 552 км автомобіль електротранспорт
Mazda6e буде запропонована у двох комплектаціях. У версії Takumi салон оброблений штучною шкірою у кольорах Warm Beige або Black, а версія Takumi Plus включає преміальні матеріали
Новий ПК Alienware Area-51 коштує $4500
Електрокар Mazda6e має запас ходу до 552 км
Рація Xiaomi Sports Walkie-Talkie має дальність роботи до 5000 км
Оперативна пам’ять G.Skill DDR5-8133 випускається у комплектах модулів на 24 ГБ стандарту CSO-DIMM
Виведення Tether TRC20 (USDT) на картку А-Банк – де знайти найкращі умови курсу та комісії?
Ноутбуки Gigabyte Aorus Master, Aero та Gaming із графікою GeForce RTX 50-ї серії отримали нового ШІ-асистента компанії
SanDisk випустила SSD для iPhone з магнітом MagSafe
Porsche 911 Carrera S у 2025 році стане потужнішим, але не отримає механічної коробки передач