Новый Nissan Leaf в 3м поколении стал кроссовером

Один из самых известных электромобилей последних лет — Nissan Leaf — переживает глубокую трансформацию. Модель третьего поколения сменила формат: теперь это не хэтчбек, а компактный кроссовер. Кроме нового кузова, автомобиль получил обновлённую платформу и зарядный порт стандарта Tesla NACS, что стало важным шагом для всей линейки электромобилей Nissan.

Разработка нового Leaf велась с акцентом на аэродинамическую эффективность. Это напрямую влияет на дальность хода, поэтому инженеры добились снижения коэффициента аэродинамического сопротивления до 0,26 для моделей, предназначенных для США и Японии. Европейские версии с другими зеркалами и дисками показывают ещё более низкий показатель — 0,25.

Такого результата удалось достичь за счёт скрытых дверных ручек, активной решётки радиатора, которая автоматически закрывается на высокой скорости, оптимизированной формы колёс, полностью ровного днища и фастбечного силуэта. Даже панорамная стеклянная крыша, по словам Nissan, играет функциональную роль: она позволила уменьшить высоту кузова на ключевых участках на 12 мм, улучшив обтекаемость без ущерба для внутреннего пространства.

С точки зрения дизайна, новый Nissan Leaf ближе к современным электрокроссоверам с округлыми формами. По габаритам Leaf третьего поколения составляет около 75% от размеров Tesla Model Y. Автомобиль оснащён 19-дюймовыми колёсами, панорамной крышей и новым зарядным портом, которого ждали поклонники марки на протяжении многих лет. Прежние версии Leaf использовали устаревший стандарт CHAdeMO, ограниченный по количеству совместимых зарядных станций. Теперь Nissan впервые устанавливает порт NACS с завода — это открывает доступ к сети Supercharger без переходников.

Панорамная крыша получила электрохромную технологию: уровень прозрачности можно менять нажатием кнопки. Это устраняет необходимость в традиционных шторках и позволяет сохранить дополнительное пространство над головами пассажиров. Специальное инфракрасное покрытие снижает нагрев салона и уменьшает нагрузку на климатическую систему.

Leaf нового поколения построен на модульной платформе CMF-EV — той же, что используется в модели Ariya. Она разработана с учётом особенностей электромобилей и обеспечивает полностью ровный пол в салоне. Nissan обещает, что дальность хода значительно увеличится по сравнению с текущим поколением. Напомним, Leaf SV Plus сейчас способен проехать до 340 км без подзарядки, что уже не соответствует уровню конкурентов.

Мировая премьера модели состоится в течение текущего месяца. Тогда же производитель раскроет технические характеристики и цену. Переход к формату кроссовера — логичный и стратегический шаг для бренда. В условиях снижения продаж и неудачного срыва сотрудничества с Honda, Nissan нуждается в новых продуктах, которые смогут вернуть интерес покупателей. Leaf может стать первой ласточкой в этой перезагрузке.