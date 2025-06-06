Новий Nissan Leaf у 3-му поколінні став кросовером

Один із найвідоміших електромобілів останніх років – Nissan Leaf – переживає глибоку трансформацію. Модель третього покоління змінила формат: тепер це не хетчбек, а компактний кросовер. Окрім нового кузова, автомобіль отримав оновлену платформу та зарядний порт стандарту Tesla NACS, що стало важливим кроком для всієї лінійки електромобілів Nissan.

Розробка нового Leaf велася з акцентом на аеродинамічній ефективності. Це безпосередньо впливає на дальність ходу, тому інженери досягли зниження коефіцієнта аеродинамічного опору до 0,26 для моделей, призначених для США та Японії. Європейські версії з іншими дзеркалами та дисками показують ще нижчий показник – 0,25.

Такого результату вдалося досягти за рахунок прихованих дверних ручок, активної радіаторної решітки, яка автоматично закривається на високій швидкості, оптимізованої форми коліс, повністю рівного днища та фастбічного силуету. Навіть панорамна скляна крыша, за словами Nissan, відіграє функціональну роль: він дозволив зменшити висоту кузова на ключових ділянках на 12 мм, покращивши обтічність без шкоди для внутрішнього простору.

З погляду дизайну, новий Nissan Leaf ближче до сучасних електрокросовери з округлими формами. За габаритами Leaf третього покоління становить близько 75% від розмірів Tesla Model Y. Автомобіль оснащений 19-дюймовими колесами, панорамною крышею та новим зарядним портом, якого чекали шанувальники марки протягом багатьох років. Попередні версії Leaf використовували застарілий стандарт CHAdeMO, обмежений за кількістю сумісних зарядних станцій. Тепер Nissan вперше встановлює порт NACS із заводу – це відкриває доступ до мережі Supercharger без перехідників.

Панорамна крыша отримала електрохромну технологію: рівень прозорості можна змінювати натисканням кнопки. Це усуває необхідність у традиційних шторках та дозволяє зберегти додатковий простір над головами пасажирів. Спеціальне інфрачервоне покриття знижує нагрівання салону та зменшує навантаження на кліматичну систему.

Leaf нового покоління побудований на модульній платформі CMF-EV – тієї ж, що використовується у моделі Ariya. Вона розроблена з урахуванням особливостей електромобілів і забезпечує повністю рівну підлогу в салоні. Nissan обіцяє, що дальність ходу значно збільшиться, порівняно з поточним поколінням. Нагадаємо, Leaf SV Plus зараз здатний проїхати до 340 км без підзарядки, що вже не відповідає рівню конкурентів.

Світова прем’єра моделі відбудеться упродовж поточного місяця. Тоді ж виробник розкриє технічні характеристики та ціну. Перехід до формату кросовера – логічний та стратегічний крок для бренду. В умовах зниження продажів та невдалого зриву співпраці з Honda, Nissan потребує нових продуктів, які зможуть повернути інтерес покупців. Leaf може стати першою ластівкою у цьому перезавантаженні.