Новый Nissan GT-R станет электрическим? Компания показала концепт GT-R R36

Компания Nissan анонсировала выпуск электрической версии легендарного спортивного автомобиля GT-R. Новый Electric GT-R станет первым автомобилем Nissan, использующим твердотельные батареи, что значительно повысит его эффективность. В концепте электрического GT-R компания заявила, что этот гипер электромобиль изменит правила игры в автомобильной индустрии.

Предполагается, что Electric GT-R будет оснащен электромоторами мощностью более 1000 кВт (1300 лошадиных сил), что значительно превосходит возможности таких моделей, как Tesla Cybertruck Cyberbeast, который выдает до 845 л.с. (621 кВт). Вся эта мощность будет обеспечена новой электрической трансмиссией с полностью твердотельными батареями. Вице-президент Nissan по глобальному планированию продукции Иван Эспиноза пояснил, что такие батареи позволяют разместить большое количество энергии в меньшем объеме, что особенно важно для спортивных автомобилей.

В апреле Nissan продемонстрировала пилотную линейку полностью твердотельных аккумуляторов, заявив, что эта технология радикально изменит индустрию. Эти батареи отличаются от традиционных литий-ионных примерно вдвое большей плотностью энергии, что добавляет мощности и сокращает время зарядки. Эспиноза намекнул, что будущий электрический GT-R станет идеальной платформой для дебюта новых твердотельных аккумуляторов, хотя он отметил, что снижение затрат на производство ожидается по мере развития технологии.

Nissan планирует использовать твердотельные батареи в широком спектре транспортных средств, включая пикапы. Хотя официально электрический GT-R еще не был анонсирован, концепт уже имеет размытый логотип «GT-R». Автомобиль включает технологию полного привода e-4ORCE, обеспечивающую дополнительный контроль и управляемость на трассах и извилистых дорогах.

Дизайн концепта был разработан совместно с гоночной командой NISMO для достижения максимальной аэродинамики. Для повышения эффективности были реализованы дополнительные элементы, такие как двухъярусная передняя губа и задний диффузор.