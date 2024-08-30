Новий Nissan GT-R стане електричним? Компанія показала концепт GT-R R36

Компанія Nissan анонсувала випуск електричної версії легендарного спортивного автомобіля GT-R. Новий Electric GT-R стане першим автомобілем Nissan, який використовує твердотільні батареї, що значно підвищить його ефективність. У концепті електричного GT-R компанія заявила, що цей гіпер електромобіль змінить правила гри автомобільної індустрії.

Передбачається, що Electric GT-R буде оснащений електромоторами потужністю понад 1000 кВт (1300 кінських сил), що значно перевершує можливості таких моделей як Tesla Cybertruck Cyberbeast, який видає до 845 к.с. (621 кВт). Уся ця потужність буде забезпечена новою електричною трансмісією із повністю твердотілими батареями. Віце-президент Nissan із глобального планування продукції Іван Еспіноза пояснив, що такі батареї дозволяють розмістити велику кількість енергії у меншому обсязі, що особливо важливо для спортивних автомобілів.

У квітні Nissan продемонструвала пілотну лінійку повністю акумуляторів, заявивши, що ця технологія радикально змінить індустрію. Ці батареї відрізняються від традиційних літій-іонних приблизно вдвічі більшою щільністю енергії, що додає потужності та скорочує час заряджання. Еспіноза натякнув, що майбутній електричний GT-R стане ідеальною платформою для дебюту нових акумуляторів, хоча він зазначив, що зниження витрат на виробництво очікується в міру розвитку технології.

Nissan планує використовувати твердотільні батареї у широкому спектрі транспортних засобів, включаючи пікапи. Хоча офіційно електричний GT-R ще не був анонсований, концепт має розмитий логотип «GT-R». Автомобіль включає технологію повного приводу e-4ORCE, що забезпечує додатковий контроль та керованість на трасах та звивистих дорогах.

Дизайн концепту було розроблено спільно з гоночною командою NISMO для досягнення максимальної аеродинаміки. Для підвищення ефективності були реалізовані додаткові елементи, такі як двоярусна передня губа та задній дифузор.