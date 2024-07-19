Новый класс Spiritborn появился в Diablo IV в новом расширении Vessel of Hatred

Blizzard представила первый трейлер нового класса — Наследника Духов (Spiritborn), который появится в Diablo IV с выходом расширения Vessel of Hatred. Spiritborn имеет тесную связь с духами джунглей Наханту (Nahantu), региона, который игроки будут исследовать в новом дополнении.

Этот класс станет самым быстрым и маневренным в серии Diablo. В арсенале Spiritborn — обоюдоострая глефа (Glaive), но главным преимуществом класса являются способности призывать духов четырех животных: ягуара, гориллы, орла и огромной сороконожки.

Каждое из этих существ обладает уникальными способностями и характеристиками: горилла отлично защищает, орел проводит точные и быстрые атаки, а ягуар наносит урон по площади. Игроки смогут использовать одного или нескольких призраков, создавая собственные билды.

Дополнение Vessel of Hatred выйдет 8 октября на PC (Battle.net и Steam), а также на консолях PlayStation и Xbox обоих актуальных поколений. Все доступные подробности класса Spiritborn предлагаем узнать на сайте Blizzard.