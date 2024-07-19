Новий клас Spiritborn з’явився у Diablo IV у новому розширенні Vessel of Hatred19.07.24
Blizzard представила перший трейлер нового класу – Спадкоємця Духів (Spiritborn), який з’явиться у Diablo IV з виходом розширення Vessel of Hatred. Spiritborn має тісний зв’язок із духами джунглів Наханту (Nahantu), регіону, який гравці будуть досліджувати у новому додатку.
Цей клас стане найшвидшим та маневренішим у серії Diablo. В арсеналі Spiritborn — гостра глефа (Glaive), але головною перевагою класу є здатність закликати парфумів чотирьох тварин: ягуара, горили, орла і величезної сороконіжки.
Кожна з цих істот має унікальні здібності та характеристики: горила відмінно захищає, орел проводить точні та швидкі атаки, а ягуар завдає шкоди по площі. Гравці зможуть використовувати одну або декілька привидів, створюючи власні білди.
Доповнення Vessel of Hatred вийде 8 жовтня на PC (Battle.net та Steam), а також на консолях PlayStation та Xbox обох актуальних поколінь. Всі доступні подробиці класу Spiritborn можна дізнатися на сайті Blizzard.
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