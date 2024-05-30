Новые SSD-накопители IRDM PRO NANO рассчитаны на ноутбуки и компактные ПК30.05.24
Польская фирма Wilk Elektronik анонсировала выпуск новой серии твердотельных накопителей IRDM PRO NANO. Эти устройства формата M.2 2230 оборудованы интерфейсом PCI Express 4.0 x4 и предназначены для использования в ноутбуках и портативных игровых системах, таких как ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go и Steam Deck.
Производитель не раскрыл подробности о «начинке» накопителей, однако известно, что в IRDM PRO NANO применяются микросхемы 3D NAND, предположительно типа TLC. Скорее всего, контроллер SSD не имеет внешнего буфера DRAM. В плане производительности, новинки обеспечивают скорость чтения до 7300 Мбайт/с и скорость записи до 6000 Мбайт/с.
Рекомендованные цены на IRDM PRO NANO не были официально объявлены, однако эти SSD уже появились в продаже в европейских магазинах с ценой около €58, €97 и €188 в зависимости от ёмкости.
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Новые SSD-накопители IRDM PRO NANO рассчитаны на ноутбуки и компактные ПКGoodram SSD
Рекомендованные цены на IRDM PRO NANO не были официально объявлены, однако эти SSD уже появились в продаже в европейских магазинах с ценой около €58, €97 и €188
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