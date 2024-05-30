Нові SSD-накопичувачі IRDM PRO NANO розраховані на ноутбуки та компактні ПК30.05.24
Польська фірма Wilk Elektronik анонсувала випуск нової серії твердотільних накопичувачів IRDM PRO NANO. Ці пристрої формату M.2 2230 обладнані інтерфейсом PCI Express 4.0 x4 і призначені для використання в ноутбуках та портативних ігрових системах, таких як ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go та Steam Deck.
Виробник не розкрив подробиці про “начинку” накопичувачів, проте відомо, що в IRDM PRO NANO застосовуються мікросхеми 3D NAND, імовірно типу TLC. Швидше за все, контролер SSD не має зовнішнього буфера DRAM. У плані продуктивності новинки забезпечують швидкість читання до 7300 Мбайт/с і швидкість запису до 6000 Мбайт/с.
Рекомендовані ціни на IRDM PRO NANO не були офіційно оголошені, проте ці SSD вже з’явилися у продажу в європейських магазинах із ціною близько €58, €97 та €188 залежно від ємності.
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Нові SSD-накопичувачі IRDM PRO NANO розраховані на ноутбуки та компактні ПКGoodram SSD
Рекомендовані ціни на IRDM PRO NANO не були офіційно оголошені, проте ці SSD вже з’явилися у продажу в європейських магазинах із ціною близько €58, €97 та €188