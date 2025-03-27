Новые мониторы Samsung Odyssey получили OLED-матрицы, поддержку 3D без очков и частоты от 144 Гц27.03.25
Samsung Electronics анонсировала выпуск новой серии игровых мониторов Odyssey. В линейку вошли модели с передовыми технологиями, среди которых Odyssey 3D с автостереоскопическим экраном и Odyssey OLED G8, первый в индустрии монитор с 4K-разрешением и частотой обновления 240 Гц.
27-дюймовый Odyssey 3D (модель G90XF) оснащен технологией отслеживания движения глаз и лентикулярной линзой, что позволяет создать эффект объемного изображения без использования специальных очков. Встроенный алгоритм на базе искусственного интеллекта способен преобразовывать обычное видео в 3D-формат, добавляя глубину изображения. Частота обновления 165 Гц и время отклика 1 мс обеспечивают плавность игрового процесса.
Odyssey OLED G8 (модель G81SF) представлен в версиях с диагональю 27 и 32 дюйма. 27-дюймовая модификация получила плотность 166 пикселей на дюйм и стала первой моделью с панелью 4K и частотой 240 Гц. Используемая технология квантовых точек и поддержка VESA DisplayHDR TrueBlack 400 позволяют передавать насыщенные цвета и глубокие черные оттенки. Время отклика составляет 0,03 мс, а поддержка AMD FreeSync Premium Pro минимизирует разрывы кадров и задержки.
Еще одной новинкой стал 49-дюймовый Odyssey G9 (модель G91F), который оснащен изогнутым экраном с радиусом кривизны 1000R и разрешением Dual QHD. Частота обновления 144 Гц и время отклика 1 мс способствуют быстрой реакции в динамичных сценах, а сертификация VESA DisplayHDR 600 улучшает яркость и контрастность изображения.
Предварительные заказы на новые модели уже открыты, а более подробная информация представлена на официальном сайте Samsung.
На выставке CES 2025 компания Samsung анонсировала новую линейку игровых мониторов Odyssey, которая включает в себя три модели: Odyssey OLED G6 (G60SF), Odyssey OLED G8 (G81SF) и Odyssey 3D (G90XF).
Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) оснащен 27-дюймовым QHD-экраном с частотой обновления до 500 Гц, что делает его первым OLED-монитором с столь высокой частотой. Он сертифицирован AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync Compatible и VESA DisplayHDR True Black .
Odyssey OLED G8 (G81SF) имеет 27-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 4K, плотностью 165 ppi и частотой обновления 240 Гц. Он также поддерживает сертификации AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync Compatible и VESA DisplayHDR True Black.
Odyssey 3D (G90XF) стал первым монитором Samsung с поддержкой 3D-изображения без очков. Доступен в 27- и 32-дюймовых вариантах с 4K OLED-экраном и частотой 165 Гц. стереокамерой для отслеживания движений глаз, позволяющей просматривать 3D-контент без очков.
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