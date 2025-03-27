Нові монітори Samsung Odyssey отримали OLED-матриці, підтримку 3D без окулярів та частоти від 144 Гц27.03.25
Samsung Electronics анонсувала випуск нової серії ігрових моніторів Odyssey. У лінійку увійшли моделі з передовими технологіями, серед яких Odyssey 3D з автостереоскопічним екраном та Odyssey OLED G8, перший в індустрії монітор з 4K-роздільною здатністю і частотою оновлення 240 Гц.
27-дюймовий Odyssey 3D (модель G90XF) оснащений технологією відстеження руху очей та лентикулярною лінзою, що дозволяє створити ефект об’ємного зображення без використання спеціальних окулярів. Вбудований алгоритм на базі штучного інтелекту здатний перетворювати звичайне відео на 3D-формат, додаючи глибину зображення. Частота оновлення 165 Гц та час відгуку 1 мс забезпечують плавність ігрового процесу.
Odyssey OLED G8 (модель G81SF) представлений у версіях з діагоналлю 27 та 32 дюйми. 27-дюймова модифікація отримала густину 166 пікселів на дюйм і стала першою моделлю з панеллю 4K і частотою 240 Гц. Технологія квантових точок і підтримка VESA DisplayHDR TrueBlack 400, що використовується, дозволяють передавати насичені кольори і глибокі чорні відтінки. Час відгуку становить 0,03 мс, а підтримка AMD FreeSync Premium Pro мінімізує розрив кадрів і затримки.
Ще однією новинкою став 49-дюймовий Odyssey G9 (модель G91F), який оснащений вигнутим екраном з радіусом кривизни 1000R та роздільною здатністю Dual QHD. Частота оновлення 144 Гц та час відгуку 1 мс сприяють швидкій реакції в динамічних сценах, а сертифікація VESA DisplayHDR 600 покращує яскравість та контрастність зображення.
Попередні замовлення на нові моделі вже відкриті, а детальніша інформація представлена на офіційному сайті Samsung.
На виставці CES 2025 компанія Samsung анонсувала нову лінійку ігрових моніторів Odyssey, яка включає три моделі: Odyssey OLED G6 (G60SF), Odyssey OLED G8 (G81SF) і Odyssey 3D (G90XF).
Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) оснащений 27-дюймовим QHD-екраном із частотою оновлення до 500 Гц, що робить його першим OLED-монітором із такою високою частотою. Він сертифікований AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync Compatible та VESA DisplayHDR True Black.
Odyssey OLED G8 (G81SF) має 27-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 4K, щільністю 165 ppi та частотою оновлення 240 Гц. Він також підтримує сертифікацію AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync Compatible та VESA DisplayHDR True Black.
Odyssey 3D (G90XF) став першим монітором Samsung із підтримкою 3D-зображення без окулярів. Доступний у 27- та 32-дюймових варіантах з 4K OLED-екраном та частотою 165 Гц. стереокамерою для відстеження рухів очей, що дозволяє переглядати 3D-контент без окулярів.
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