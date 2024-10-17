Новые Amazon Kindle получили функцию заметок, стилус, а первый цветной Киндл стоит $280

Amazon обновила линейку электронных ридеров Kindle, представив четыре новые модели, включая устройство с цветным экраном — Kindle Colorsoft. Это первый ридер от Amazon с цветным дисплеем, который сохраняет чёткость изображения даже при увеличении. Стоимость Kindle Colorsoft составляет $279, а заряда батареи хватает на несколько недель. Предзаказы уже открыты, а поставки начнутся 30 октября.

В число других новинок вошёл обновлённый Kindle Scribe за $399, с функцией создания заметок и генеративным ИИ для их обобщения, обновлённый Kindle Paperwhite с 7-дюймовым дисплеем за $159 и Kindle 12-го поколения, который стоит $109 и стал более компактным. Kindle Scribe поставляется с ручкой, позволяющей писать непосредственно на страницах книги, а новая функция Active Canvas автоматически смещает текст вокруг заметок. Устройство можно заказать уже сейчас, поставки начнутся 4 декабря.

Kindle Paperwhite получил больший экран и более быструю работу, а обновлённый Kindle 12-го поколения позиционируется как самое компактное устройство в линейке с более ярким дисплеем.