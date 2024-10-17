Нові Amazon Kindle отримали функцію нотаток, стілус, а перший кольоровий Кіндл коштує $280

Amazon оновила лінійку електронних рідерів Kindle, представивши чотири нові моделі, включаючи пристрій із кольоровим екраном – Kindle Colorsoft. Це перший рідер від Amazon із кольоровим дисплеєм, який зберігає чіткість зображення навіть при збільшенні. Вартість Kindle Colorsoft становить $279, а заряд батареї вистачає на кілька тижнів. Замовлення вже відкрито, а постачання розпочнеться 30 жовтня.

До інших новинок увійшов оновлений Kindle Scribe за $399, з функцією створення нотаток і генеративним ІІ для їх узагальнення, оновлений Kindle Paperwhite з 7-дюймовим дисплеєм за $159 і Kindle 12-го покоління, який коштує $109 і став компактнішим. Kindle Scribe поставляється з ручкою, яка дозволяє писати безпосередньо на сторінках книги, а нова функція Active Canvas автоматично зміщує текст навколо нотаток. Пристрій можна замовити вже зараз, постачання розпочнеться 4 грудня.

Kindle Paperwhite отримав більший екран і швидшу роботу, а оновлений Kindle 12-го покоління позиціонується як компактний пристрій в лінійці з яскравішим дисплеєм.